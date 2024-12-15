Üye Girişi
Haberler
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?

Şakir Paşa Ailesi nerede, hangi adada, hangi konakta çekiliyor?

Şakir Paşa Ailesi nerede, hangi adada, hangi konakta çekiliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yerini alacak. Peki, Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor?

Osmanlı'nın son dönemine ayna tutan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, aile içi sırlar ve toplumsal değişimlerin etkileyici bir harmanını sunuyor. Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor?

ŞAKİR PAŞA OYUNCULARI

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor?

Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor?

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekimleri Büyükada'da gerçekleştiriliyor.

Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor?

ŞAKİR PAŞA DİZİSİ KONUSU

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Hamdi Alkan'dan bir ilginç evlilik önerisi
img

Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı
img

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu

Son Dakika Haberleri

Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın ... 65 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığındaki yaşı en büyük olan padişah kimdir? Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? PSG Lyon CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG Lyon maçı ne zaman? Barcelona Leganes CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Leganes maçı ne zaman? Villarreal Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Villarreal Real Betis maçı ne zaman? Real Sociedad Las Palmas CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Las Palmas maçı ne zaman? Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe – Başakşehir)? Southampton Tottenham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Southampton Tottenham maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.