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Sakarya deprem mi oldu? Sakarya'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Sakarya deprem mi oldu? Sakarya'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
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Son dakika Sakarya'da deprem! Sakarya'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Sakarya'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sakarya deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Sakarya'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Sakarya'da deprem mi oldu? İşte Sakarya deprem son dakika haberi...

Sakarya deprem mi oldu? Sakarya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Sakarya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Sakarya yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Sakarya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika bilgilerine göre Sakarya'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Sakarya'da deprem mi oldu?

Sakarya deprem mi oldu? Sakarya'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu?

Sakarya deprem mi oldu? Sakarya'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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