Sahtekarlar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahtekarlar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
"Bu hikayede herkes sahtekar" mottosuyla yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulması beklenen dizide, bir tarafta mesleklerinde bazen sınırları zorlayan baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz), diğer tarafta ise ailesini geçindirmek için çeşitli riskli işlere giren Asya'nın (Hilal Altınbilek) hayatı anlatılıyor. Peki, Sahtekarlar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Heyecanla beklenen yeni diziden paylaşılan tanıtımda, Hidayet'in evinden çıkan Ertan, Önder'den Asya'yı bulmasını talep ediyor. Önder, Ertan'ın neden fikrini değiştirip Hidayet'le iş birliği yapmak istediğini anlamaya çalışırken, Ertan'ın verdiği cevap ikilinin birbirinden bazı sırlar sakladığını ortaya koyuyor. Sahtekarlar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez.. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Özellikle Kadir acilen bir yardımcı istemektedir çünkü en önemli müvekkili Hidayet Bakizade, varlığından haberdar olduğu ama hiç görmediği kızının bulunması için Kadir'etalimat vermiştir. Kararlı bir şekilde kızının bulunması isteyen Hidayet, herkesin hayatını alt üst edecek fitili ateşlediğinin farkında değildir.

Hidayet'in talimatından habersiz Ertan, babası için Aslı'nın yerine geçecek birisini ararken yolları Asya'yla kesişir..Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur.

Asya Madran, babasının gidişiyle, annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış genç bir kadındır. Ayakta kalabilmek için tek başına savaşmaktadır. Bu yüzden, o da mecburen hayatın yan yollarına sapmayı öğrenmiştir. Küçük dolandırıcılıklar yaparak ek gelir elde etmektedir. Bu konuda oldukça iyidir ama yine de elde ettiği para borçlarını kapatmaya yetmemektedir. Üstelik kumar bağımlısı kardeşi Taha yüzünden daha da büyük bir borç batağına düşer, bu kez muhatabı Tefeci Eyüp'tür. Bu yüzden Ertan'ın teklifine "evet" der. Artık birlikte çalışacaklardır.

Hayata ve insanlara karşı güvenlerini çoktan yitirmiş olan Asya ve Ertan kurdukları bu oyunda ayakta kalma mücadelesi verirken farkında olmadan kendi çıkmazlarını yaratacaktır. Çıkarları uğruna kazık atmaktan çekinmeyecek kadar hırslı olan Asya ve Ertan girdikleri bu oyundan zaferle çıkabilecek midir yoksa oyun onları yutacak mıdır?

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahtekarlar 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kadir'in ardında bıraktığı gerçekle Ertan'ın dünyası ters yüz olmuştur. Köklerini ve gerçeğini kaybeden Ertan, annesini bulabilmek uğruna, kurduğu oyuna devam etmeye karar vermiştir. Sıradaki adım ise Asya ile Hidayet Bakizade'nin tanışmasıdır. Asya'yı bu görüşmeye hızla hazırlamak zorundadır. Ama Asya'nın öngörülemezliği her ikisini de tehlikeye atacak kuvvettedir. Asya, Hidayet Bakizade'yi kızı olduğuna ikna edebilecek midir?

Kadir'in öldüğü güne ait trafik cezası, büyük bir soru işareti yaratacaktır. Önder ise Ertan'ın bu cezayı görmesini istememektedir.Ertan babasının kaza geçirdiği gün gerçekte ne olduğunu öğrenebilecek midir?

Taha'nın borcunu ödemek için Ertan'la çalışmaya başlayan Asya her şeyi yoluna koyduğunu sandığı anda Taha'nın açtığı başka bir belayla mücadele etmek zorunda kalır. Üstelik bu kez yardım eli, hiç tahmin etmeyeceği biri tarafından uzatılacaktır.

Hidayet Asya'yı çocuklarıyla tanıştırmakta kararlıdır. Bu tanışma merasimi yeni sırlara ve büyük olaylara gebedir.Babalarının oyununu anlayan Bakizade kardeşlerin yenilmeye hiç niyeti yoktur. Koray'ın hamlesi Ertan'la Asya'nın ve kurdukları oyunun sonu muolacaktır?

