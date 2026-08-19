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Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali

Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğrafını yayınladı. 22 yaşındaki halini paylaşan Uzerli, gençlik yıllarından bir karesini takipçileriyle buluşturdu.

“Muhteşem Yüzyıl” başta olmak üzere “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Gecenin Kraliçesi” gibi birçok yapımda rol alan Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, bu kez gençlik fotoğrafıyla gündeme geldi.

Uzerli, sosyal medya hesabından 22 yaşındaki haline ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gençlik döneminden kalan karede oyuncunun doğal görünümü öne çıktı.

44 yaşındaki Uzerli, yıllar önceki haline ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini gençlik yıllarına götürdü.

Kaynak: Haberler.com
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