Sahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin büyük ilgi gören dizisi Sahipsizler, yeni sezon hazırlıklarını tamamlarken seyircilerini heyecanlandıracak sürprizlerle geri dönüyor. Merakla beklenen sezon öncesinde dizinin oyuncu kadrosuna güçlü bir isim dahil oldu: Başarılı oyuncu Esra Ronabar, "Firuze" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ronabar'ın diziye katılacağının duyurulmasıyla birlikte sosyal medyada "Esra Ronabar kimdir?" sorusu gündem oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESRA RONABAR KİMDİR?

Esra Ronabar, hem sahne hem de ekran performansıyla tanınan başarılı bir Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Sanat hayatına tiyatro ile adım atan Ronabar, ilk oyunculuk eğitimini Altan Erkekli'den almış, ardından Rutkay Aziz ve Metin Balay gibi tiyatronun usta isimleriyle çalışarak sahne deneyimini pekiştirmiştir.

Kimya eğitimi alırken tiyatroya duyduğu ilgiyi takip eden Ronabar, bu alandaki yeteneğini geliştirerek profesyonel oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, sahneyle başladığı yolculuğunu daha sonra televizyon dünyasına taşımış ve birçok önemli yapımda rol almıştır.

Gerek tiyatrodaki başarılı performansları, gerekse ekran önündeki güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Ronabar, Türk dizi ve tiyatro dünyasının saygın isimlerinden biridir.

ESRA RONABAR KAÇ YAŞINDA?

Esra Ronabar, 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre, oyuncu 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ESRA RONABAR NERELİ?

Esra Ronabar, İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. Ege kökenli olan oyuncu, sanat yaşamına ise Ankara'da başlamıştır.

ESRA RONABAR KARİYERİ

Esra Ronabar'ın kariyeri, tiyatro sahnesinde başlayan ve ardından televizyona taşınan çok yönlü bir sanat yolculuğudur. 1997-1998 yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Elmadaki Barış" ve "Küçük Karabalık" gibi oyunlarda rol alarak profesyonel tiyatro hayatına adım atan Ronabar, kısa sürede sahne deneyimini zenginleştirmiştir. Eşber Yağmurdereli'nin yazdığı ve Rutkay Aziz'in yönettiği "Akrep" oyununda oyunculuk yapmanın yanı sıra yönetmen yapımcılığı da üstlenmiştir.

1998 yılında "Kader Ayırsa Bile" dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Ronabar, 2003'te yayınlanan "A.G.A." dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. Aynı yıl "Bir İstanbul Masalı" dizisinde canlandırdığı Birnur karakteriyle büyük çıkış yakalamış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu rol, televizyon kariyerinin dönüm noktalarından biri olmuş, Ronabar'ı ekranların sevilen yüzü haline getirmiştir.

Bunların dışında birçok reklam filminde de yer alan oyuncu, hem sahnedeki disiplini hem de ekran önündeki doğal oyunculuğuyla sektörde saygın bir yer edinmiştir.