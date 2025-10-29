Sahipsizler 36. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik öyküsünü anlatan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşam mücadelelerine odaklanıyor. Her biri kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarının gücünü korumaya çalışan kardeşler, tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler 36. bölüm tek parça izleme bağlantısı paylaşıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, polislerin önünde şikâyetini geri çekmek zorunda kalır ve oteli Devran'a devreder. Devran, büyük bir zaferle oteline geri dönerken bu zaferin aslında yeni bir savaşın başlangıcı olduğunun farkındadır.

Yusuf, Ayhan Hoca'nın baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlanan Zeliha'yı İbrahim Hoca'ya götürür. Zeliha, özgürlüğüyle inancı arasında kendi yolunu sorgulamaya başlar. Diğer tarafta, Melis'in Cemo'yla evleneceğini açıklaması ailede büyük bir infiale yol açar.

Haşmet, Necla ve Remziye bu ilişkiye karşı çıkarken Melis, kararından dönmez. Yavuz, intikam için Kevi'yle birleşip Mardin'den yola çıkar. Bu haber, apartmanda büyük bir paniğe neden olur. Devran, yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu bilerek hazırlıklara başlarken Azize, başına geleceklerden habersiz bir şekilde Kevi'yle yüzleşmeye kararlıdır.

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Anne ve babalarının ani ölümüyle altüst olan altı kardeşin yaşam mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem ebeveyn hem de koruyucu rolünü üstleniyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşkın gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini belirliyor. Dizi, sevginin ve aile bağlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dramla harmanlanmış güçlü bir hikâye üzerinden, izleyicilere hem umut hem de derin duygular yaşatıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

