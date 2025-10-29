Haberler

Sahipsizler 36. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Sahipsizler 36. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkan Sahipsizler, etkileyici fragmanları ve derin hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor. Yayınlandığı günden bu yana gündemde kalmayı sürdüren dizi, güçlü senaryosu ve duygusal atmosferiyle seyircilerin beğenisini kazanıyor. Peki, merakla beklenen Sahipsizler 36. bölüm full HD ve tek parça olarak izlenebiliyor mu?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik öyküsünü anlatan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşam mücadelelerine odaklanıyor. Her biri kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarının gücünü korumaya çalışan kardeşler, tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler 36. bölüm tek parça izleme bağlantısı paylaşıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, polislerin önünde şikâyetini geri çekmek zorunda kalır ve oteli Devran'a devreder. Devran, büyük bir zaferle oteline geri dönerken bu zaferin aslında yeni bir savaşın başlangıcı olduğunun farkındadır.

Yusuf, Ayhan Hoca'nın baskısıyla istemediği bir evliliğe zorlanan Zeliha'yı İbrahim Hoca'ya götürür. Zeliha, özgürlüğüyle inancı arasında kendi yolunu sorgulamaya başlar. Diğer tarafta, Melis'in Cemo'yla evleneceğini açıklaması ailede büyük bir infiale yol açar.

Haşmet, Necla ve Remziye bu ilişkiye karşı çıkarken Melis, kararından dönmez. Yavuz, intikam için Kevi'yle birleşip Mardin'den yola çıkar. Bu haber, apartmanda büyük bir paniğe neden olur. Devran, yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu bilerek hazırlıklara başlarken Azize, başına geleceklerden habersiz bir şekilde Kevi'yle yüzleşmeye kararlıdır.

Sahipsizler 36. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Anne ve babalarının ani ölümüyle altüst olan altı kardeşin yaşam mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem ebeveyn hem de koruyucu rolünü üstleniyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşkın gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini belirliyor. Dizi, sevginin ve aile bağlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dramla harmanlanmış güçlü bir hikâye üzerinden, izleyicilere hem umut hem de derin duygular yaşatıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

Sahipsizler 36. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMÜ İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri, diziye ait resmi yayın platformları üzerinden yüksek çözünürlükte ve tek parça olarak izlenebiliyor. Yeni bölüm yayınlandığında izleyiciler, dizinin güncel gelişmelerine anında ulaşabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.