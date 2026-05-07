Şahinbey Belediyesi'nden geleneksel kan bağışı kampanyası

Şahinbey Belediyesi tarafın geleneksel hale getirilen ve 17’incisi düzenlenen kan bağışı kampanyası 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında başladı. “Kan Verelim Spor Yapalım Sağlıklı Kalalım” sloganıyla başlayan kan bağışı kampanyası 8 Mayıs Cuma günü akşam 20:30’a kadar devam edecek.

"ÖNEMLİ BİR KAMPANYA"

Şahinbey Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği kan bağışı kampanyasının önemli olduğunu belirten Vali Kemal Çeber; “Bir insanın yapabileceği en güzel hayırlardan birine vesile olan bir kampanya için, büyük bir organizasyonla bir aradayız. Burada Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve tüm ekibini tebrik etmek lazım. 17’incisi düzenlenen ve gelenekselleşen kan bağışı kampanyası ki artık biz bu kampanyayı ‘kan bağışı festivali’ diye zikretmeye başladık. Kan bağışı kampanyası adeta bir festivale döndü. Burası her sene bir festival alanı gibi oluyor. Gerçekten kan bağışının festival gibi yapıldığı tek yer herhalde Gaziantep’tir diye düşünüyorum” diye konuştu.

"VERDİĞİNİZ KAN 3 KİŞİYE CAN OLUYOR"

Kan bağışı kampanyasının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “3 gün boyunca yapacağımız kan bağışı etkinliğimizde hedefimiz 20 bin ünite kana ulaşmak. Milletimize güveniyoruz. Bu tür kampanyaların birçok faydası var. Özellikle ilk defa kan verenler için faydası var. Yeni bağışçılar kazanıyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizde çok sayıda kan vermek isteyen var. Aslında geçen yıl 13 bin 625 ünite kan topladık ama buraya gelen sayı en az iki katıydı. 25-26 bin kişi geldi ama kimisi ilaç kullandığı için kimisi tansiyondan dolayı kan veremiyor. Dolayısıyla katılım oranı çok daha fazla. Kan vermek insan vücudu açısından, kendi sağlığımız açısından da çok önemli. Birçok hastalığın önlenmesine sebebiyet veriyor. Vücudumuz için fayda sağlıyor. Kanımız yenileniyor, vücudumuz yeni kan üretiyor. Daha sağlıklı bir duruma geliyoruz. Kan bağışçılarımıza bir teşekkür babında spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Tabii ki bu hediye kanın karşılığı değil. Verdiğimiz her bir ünite kan üç kişiye umut oluyor. Sağlık bizim için önemli. Onun için ‘Sağlıklı Kalalım, Spor Yapalım’ diyoruz” şeklinde konuştu.

"KAN BAĞIŞI ÇOK KIYMETLİ"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise, “Bu sene kan bağışı kampanyasının 17’incisi yapılıyor. Bugüne kadar 65 bin 880 ünite kanın toplandığı bir festivale dönüşmüş olan bir kampanyadan bahsediyoruz. Kan bağışı bizler için çok önemli, çok kıymetli. Gerçekten Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi, Türk Kızılay’a görev olarak verildiği günden bugüne bizler, hem milletimizin hem devletimizin desteğini sonuna kadar arkamızda hissettik. Kan bağışı, Kızılay’a yapılan bir iyilik değildir. Kan bağışı milletin, kendi hastalarına, yakınlarına yaptığı bir iyiliktir. Hem o kanı alıp iyileşmeye vesile olan hastalarımız için hem kanı veren çok kıymetli bağışçılarımızın kendi sağlıkları için bu kampanyalar son derece önemli. Ben her zaman söylüyorum. Belli iller var. Kızılay’da yeri ayrıdır. Gaziantep de illerden bir tanesi. Ben biliyorum ki Kızılay’ın da yeri Gaziantep’te farklıdır. Kan sistemimizde sürekli iyileşmeler yapıyoruz. Şu anda gerçekten dünyada örnek gösterilen, rekor üzerine rekor kırdığımız bir kan bağışı sistemimiz var. Yeni projelerle kan bağışı sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geçen sene ilk defa tarihimizde bir senenin içinde kan bağışı sayısında 3 milyonu geçtik. 3 milyonuncu kan bağışçımız Gaziantep ilimizden, İslahiye ilçemizden bir genç kızımızdı. Geçen sene onu 3 milyonuncu kan bağışçısı olarak kendisini hem ödüllendirmiş hem tebrik etmiş olduk. Bu gurur Gaziantep’e nasip oldu” dedi.

Haber: Mehmet Güngördü