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Şahinbey Belediyesi 169.932 bebeğe hoş geldin dedi

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Şahinbey Belediyesi, 11 yıl önce hayata geçirdiği ve yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edildiği 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 169.932 aileyi ve bebeği evinde ziyaret etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, en önemli projelerinden birisi olan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında ziyaretler sürüyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında her gün iki ekip Şahinbey'de ikamet eden tüm aileleri ve bebeklerini evlerinde ziyaret ederek, görevli hemşire tarafından aileye çocuk gelişimi, anne sütünün önemi ve aşılarla ilgili bilgiler veriyor.

ŞAHİNBEYLİ BEBEKLER ZİYARET EDİLİYOR

Şahinbey Belediyesi Hoş Geldin Bebek ekibi 2011 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde doğan tüm bebekleri ziyaret ediyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 2 ekiple ziyaretler gerçekleştirilirken, günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde; anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar ilçe sınırları içinde dünyaya gelen 169.932 bebeğe 'Hoş Geldin' diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.

Şahinbey Belediyesi 169.932 bebeğe hoş geldin dedi

'HOŞ GELDİN BEBEK' PROJEMİZİ ÖNEMSİYORUZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hoş Geldin Bebek projesini önemsediklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak göreve başladığımızda Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek Projelerini başlatmıştık. Her iki projemizde başarıyla devam ediyor. Hoş Geldin Bebek Proje 'sinin öncelikli amacı bebek ölümlerini azaltarak, sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak. Bu projemizi sağlık müdürlüğümüz ile birlikte iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında 2 ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyorlar. Bebeklerin sağlıklı yetişmesi için bebeklerin aşısı, anne sütünün önemi, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anne bilgilendiriliyor. Bunun dışında Şahinbey Belediyesi olarak annelerimize ateş ölçer, bebek bakım rehberi, çanta ve battaniye hediye ediyoruz. Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında ekiplerimiz bugüne kadar 169.932 bebeği ziyaret etti. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına projemizi devam ettireceğiz" dedi

Haberler.com / Betül Cirit - Belediye

Şahinbey Belediyesi Gaziantep Bebek Belediye Yaşam Haberler

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