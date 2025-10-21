Sağlık sektöründe uzun süredir beklenen büyük hamle sonunda geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlık kurumlarında görev yapacak 26 binin üzerinde sözleşmeli sağlık personeli alımını resmen başlattı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolarda ve şehirlerde yapılacak? Kaç sözleşmeli sağlık personeli alınacak? Sürece dair detaylar haberimizde!

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için sözleşmeli sağlık personeli alım süreci resmen başlamış oldu.

Personel alımına dair karar 21 Ekim 2025 tarihinde yayımlanırken, göreve başlanacak tarih olarak 1 Ocak 2026 hedefleniyor. Bu süreçte alım takvimi, başvuru tarihleri ve tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak başvuruların ÖSYM aracılığıyla yapılacağı ve merkezi yerleştirme sistemiyle yürütüleceği öngörülüyor.

Bu nedenle adayların önümüzdeki haftalarda yapılacak resmi duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor. Resmî Gazete kararı bir çerçeve çizmiş olsa da, başvuru süreci ilanı ile tüm detaylar netleşmiş olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli personel alımına ilişkin şartlar henüz ilan kılavuzuyla açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda yapılan benzer alımlardan yola çıkarak adaylarda aranacak genel şartlar şöyle özetlenebilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılacak pozisyona uygun diploma ya da mezuniyet belgesine sahip olmak

KPSS'ye girmiş olmak ve ilgili puan türünde gerekli taban puanı almış olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Adli sicil kaydının temiz olması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

"Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde" görev yapmayı kabul etmek

Bu şartlar, kadroya göre detaylandırılacak olup ilan metni yayımlandığında kesinleşecektir. Adayların başvuru sürecinde bu şartları eksiksiz sağlamaları gerekecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplamda 26.673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Alım yapılacak kadrolar ve unvanlara göre dağılım şu şekilde olacak:

Uzman Doktor

Doktor (Pratisyen Tabip)

Sağlık Memuru

Ebe

Hemşire

Sağlık Teknikeri

Diyetisyen

Kadro dağılımında hekim ve uzman hekim pozisyonları ağırlıkta yer alırken, diğer sağlık personeli kadroları sınırlı sayıda tutulmuş durumda. Bu durum, özellikle uzmanlık gerektiren branşlarda personel ihtiyacının daha fazla olduğunu gösteriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Karar metninde illere göre kesin bir liste sunulmamış olmakla birlikte, "eleman temininde güçlük çekilen yerlerde" ibaresi dikkat çekiyor. Bu da personel atamalarının özellikle sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, kırsal ya da az gelişmiş bölgelerde yoğunlaşacağını gösteriyor.

Alım yapılacak şehirler ve ilçe bazlı dağılımlar, başvuru kılavuzu ile birlikte açıklanacak. Ancak genel beklenti; doğu ve güneydoğu illeri başta olmak üzere, sağlık personeli açığının yüksek olduğu bölgelerde alımların daha fazla olacağı yönünde.

Görev yerleri; il sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri ve acil sağlık hizmetleri birimlerinde olacak şekilde çeşitlilik gösterecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK?

2026 yılı için Sağlık Bakanlığı tarafından toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu sayı, son yıllarda tek seferde yapılan en büyük alımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Detaylı unvan bazında dağılım şu şekilde:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Sağlık Memuru: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Teknikeri: 1

Diyetisyen: 1

Toplamda alınacak personelin %99'u doktor ve uzman doktor kadrosunda yer alacak. Bu veriler, özellikle hekim ihtiyacının karşılanmasına yönelik ciddi bir adım atıldığını gösteriyor. Diğer sağlık branşları için ise oldukça sınırlı sayıda kontenjan ayrılmış durumda.