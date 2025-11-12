SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından kura çekimi süreci belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00–18.00 arasında Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu kura çekimiyle birlikte adaylar herhangi bir yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece adaylar, kura sürecini internet üzerinden anbean takip edebilecek. Kura işlemlerine adaylar fiziki olarak katılamayacak, süreç tamamen çevrim içi yürütülecek. Şeffaflık ilkesine uygun olarak tüm çekiliş kameralarla kayıt altına alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi henüz tamamlanmadan önce adayların en çok merak ettiği konulardan biri "Sağlık Bakanlığı alımı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusu oldu.

Edinilen bilgilere göre, kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü yapılacağı için, sonuçlar bu tarihten önce açıklanmadı.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, asıl ve yedek aday listelerinin aynı günün akşam saatlerinde ya da en geç ertesi gün sabah saatlerinde yayımlanması bekleniyor.

Bu nedenle, adayların 12 Kasım günü akşam saatlerinden itibaren sonuç duyurularını düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

Henüz sonuçlar açıklanmadığı için "kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı şu an için "hayır" olsa da, gün sonunda yapılacak resmi duyuruyla birlikte adayların isim listelerine erişmesi mümkün olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞIİŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sürecine ilişkin takvime göre, çekilişin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek aday listelerinin aynı gün içerisinde açıklanması planlanıyor.

Yani 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 18.00'den sonra sonuçların yayımlanması bekleniyor.

Bakanlık, sonuçların gecikmesi halinde ise en geç ertesi gün sabah saatlerinde kamuoyuna duyuru yapacak.

İsim listesi açıklandığında adaylar, hangi illerde ve branşlarda görevlendirileceklerini öğrenebilecek.

Adayların dikkat etmesi gereken bir diğer konu da, listede yer alan yedek adaylar. Atama sürecinde eksiklik ya da belge teslim etmeyen asıl adaylar olması durumunda yedek listedeki kişiler sırayla çağrılacak. Bu nedenle, yalnızca asıl listeye değil, yedek aday listelerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

Kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyen adaylar, işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube hesabı üzerinden izleyebilecek.

Yayın bağlantısı kura günü sabah saatlerinde aktif hale getirilecek ve tüm gün boyunca canlı olarak sürecek.

Kura çekimi, bakanlığın şeffaflık ilkesi doğrultusunda tamamen çevrim içi yapılacak ve adaylar kura salonuna alınmayacak. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapan kişiler, çekilişi internet üzerinden kolayca izleyebilecek.

Kura, sabah 09.00'da başlayacak ve akşam saat 18.00'e kadar devam edecek. Adayların yayını kaçırmamak için önceden bağlantıyı kontrol etmeleri, cihaz ve internet erişimlerini hazır tutmaları öneriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından sonuçlar dijital ortamda yayımlanacak.

Adaylar sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabilecek. Açıklanacak listede hem asıl hem de yedek adayların isimleri yer alacak.

Ayrıca, kura sonuçlarının ardından yapılacak belge teslimi ve atama süreci yine aynı platformda ilan edilecek.

Herhangi bir belge eksikliği veya uygunluk sorunu tespit edilirse, yedek listeden aday çağrılacak.

Kura sonuçlarının sorgulama ekranı aktif olduğunda, haber siteleri ve Sağlık Bakanlığı duyuru sayfaları aracılığıyla detaylar paylaşılacak.