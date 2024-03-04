ATV'nin yeni dizisi Safir'in tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Safir neden yok, bitti mi, final mi yapı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR NEDEN YOK?

Safir dizisi, uzun süredir ekranda olan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çeken bir yapım olarak dikkat çekiyordu. Ancak, 26 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle birlikte ekranlara veda etti. Dizinin final kararı, reytinglerde beklenen başarıyı elde edememesi sebebiyle alındı. Yapımcılar, hedefledikleri izleyici kitlesine ulaşamayınca diziyi sonlandırma kararı aldılar. Bu durum, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SAFİR FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Son dönemlerde yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir. Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir. Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır. Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi?

Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir. Buna Aleyna ve Cemile de dahildir. Bu savaşı başlatan kişi olan Cemile cezasını çekmeden hiç kimse huzur bulamayacaktır. Mutlu olmak için büyük bedeller ödemiş olan Feraye ve Yaman sonunda kavuşacak mı? Onları bekleyen büyük sürpriz ne?

SAFİR DİZİSİ KONUSU

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybeden Ateş, dedesi Ömer'in ezici otoritesine boyun eğmeyerek evden ayrılmış, uzun yıllar sonra annesi Gülfem'in isteği üzerine erkek kardeşleri Yaman ve Okan ile beraber dedesinden aile şirketlerini devralıp büyütmek üzere evine geri dönmüştür. Ateş, Yaman ve Okan için artık birlik olmak vaktidir.

Yaman abisinin dönüşüyle sevgilisi Feraye'ye evlenme teklif etmeye karar verir. Feraye annesini küçük yaşta kaybetmiş; babası Muhsin, abisi Çetin, yengesi Nesrin, yeğeni Eren, üvey annesi Cemile ve onun kızı Aleyna ile birlikte yaşayan, üniversite son sınıf öğrencisi umut dolu genç ve güzel bir kızdır. Babası Muhsin uzun yıllardır Gülsoyların yanında çalışmaktadır. Yaman ile çocukluklarından beri herkesten saklı ilk aşklarını yaşıyorlardır. Yaman daha küçük bir çocukken annesi Gülfem'den aile yadigari Safir yüzüğü gizlice alarak Feraye'ye evlenme teklif emiştir. Feraye ve Yaman her şeyi göze alarak büyük aşklarını itiraf edip evlenmek için gün sayarken yaşanan bir trajedi bütün dengeleri bozar.

Feraye'nin doğum günü gecesinde Yaman'ın kardeşi Okan'la başına gelen felaket, tehlikelerle dolu bir açmaza dönüşerek herkesin hayatını alt üst eder. Feraye ve Yaman aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarıyla dolu tehlikeli yollarda kaybolmak üzere kalırlar. Ateş ise sevdiği herkesi ve ailesini korumak için aldığı radikal kararlarla hem yeni düşmanlar kazanacak hem de kardeşlerini karşısına alacaktır.