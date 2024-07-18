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Sadık Topaloğlu kimdir? Mehmet Savaş kimdir?

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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet, terör örgütü PKK'nın istihbarat hücresine yönelik ortak bir operasyon düzenledi. Sözde istihbarat hücresinin üyeleri Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın yakalandığı operasyon sonucunda iki terörist tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü Pkk'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan Pkk'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı. Peki, Sadık Topaloğlu kimdir? Mehmet Savaş kimdir?

SADIK TAPOLOĞLU KİMDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütünün sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Topaloğlu kimdir? Mehmet Savaş kimdir?

Sadık Topaloğlu

MEHMET SAVAŞ KİMDİR?

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Topaloğlu kimdir? Mehmet Savaş kimdir?Mehmet Savaş

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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