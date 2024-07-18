Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü Pkk'nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan Pkk'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı. Peki, Sadık Topaloğlu kimdir? Mehmet Savaş kimdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütünün sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Topaloğlu

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Savaş