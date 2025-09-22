Türk sanayisinin perde arkasındaki isimlerden biri… Sadettin Saran, iş dünyasındaki başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelse de, onun vizyonuna yön veren isim uzun yıllar kamuoyunun gözünden uzakta kaldı: Babası Özbek Saran. Eğitim hayatı Amerika'da, kariyeri ise hem yurtdışı enerji projelerinde hem de Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımlarında geçen bu önemli isim, ardında derin izler bıraktı. Peki, Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran kimdir, nerelidir? Özbek Saran serveti ne kadar? İşte, Özbek Saran'ın hayatı ve kariyeri...

SADETTİN SARAN'IN BABASI ÖZBEK SARAN KİMDİR?

Türk iş dünyasının önemli figürlerinden biri olan Sadettin Saran'ın yaşamı ve başarıları kadar ailesi de kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Bu ilginin merkezinde yer alan isimlerden biri ise babası Özbek Saran'dır. Akademik ve mesleki birikimiyle dikkat çeken Özbek Saran, yalnızca bir baba figürü değil; Türkiye'nin endüstriyel kalkınmasında iz bırakmış bir mühendis, yönetici ve girişimcidir.

Eğitim Hayatından Endüstriyel Liderliğe

12 Nisan 1935 tarihinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan Özbek Saran, ilk, orta ve lise öğrenimini Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlamıştır. Başarılı geçen lise yıllarının ardından yüksek öğrenim için rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirmiştir. Colorado School of Mines'da Petrol Yüksek Mühendisliği dalında lisans eğitimi alan Saran, ardından Denver Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans (MS Chemical Engineering) yapmıştır.

Eğitim süreci boyunca ABD'nin Wyoming, New Mexico, Colorado, Arizona ve Utah eyaletlerinde aktif olarak çalışarak teorik bilgilerini saha deneyimiyle birleştirmiştir. Petrol sondaj mühendisi, kuyu jeologu ve rezervuar mühendisi olarak önemli projelere imza atmıştır.

Türkiye'ye Dönüş ve Sanayiye Katkıları

Amerika'daki kariyerinin ardından Türkiye'ye dönen Özbek Saran, 1970'li yıllarda ülkenin enerji ve sanayi politikalarında aktif roller üstlenmiştir. Stearns Roger firmasında matematikçi olarak çalıştığı dönemde, Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden biri olan Ambarlı Termik Santrali'nin mühendislik sözleşmesini şirket adına imzalamıştır.

ÖZBEK SARAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Özbek Saran, 12 Nisan 1935 doğumludur. Hayatını kaybettiği tarihe göre, 90 yaşındaydı. Neredeyse bir asra yayılan yaşamında, hem yurt dışında hem de Türkiye'de mühendislikten yöneticiliğe, teknik danışmanlıktan sanayi liderliğine kadar birçok alanda önemli roller üstlenmiştir. Sadece akademik ve mesleki başarılarıyla değil; aynı zamanda dürüstlüğü, çalışkanlığı ve vizyoner yaklaşımıyla da çevresine ilham veren bir isim olmuştur.

ÖZBEK SARAN NERELİ?

Özbek Saran, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğmuştur. Anadolu'nun kalbinde yer alan bu küçük ilçe, onun güçlü karakterinin ve çalışkan yapısının temelini oluşturmuştur. Türkiye'nin köklü kurumlarında eğitim alan Saran, genç yaşta yurt dışına giderek uluslararası bilgi birikimini kendi ülkesine taşıyan nadir bireylerden biri olmuştur.

ÖZBEK SARAN SERVETİ NE KADAR?

Özbek Saran'ın servetiyle ilgili net ve kamuya açık bir rakam bulunmamaktadır. Ancak kariyerine ve yöneticilik yaptığı şirketlere bakıldığında, maddi açıdan oldukça güçlü bir konumda olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Saran; Akdeniz Gübre Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çukurova Şirketleri'nin teknik koordinatörlüğü ve İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) Genel Müdürlüğü gibi yüksek profilli görevlerde bulunmuştur. Bu pozisyonlar, yalnızca prestij değil; aynı zamanda önemli ekonomik getiriler sağlayan noktalardır.

Ancak onun servetinden çok, ülke sanayisine yaptığı katkılar ve geride bıraktığı iş ahlakı mirası, onu değerli kılan asıl unsurlardır.

ÖZBEK SARAN NE İŞ YAPIYOR?

Özbek Saran'ın mesleki kimliği çok yönlüdür. O yalnızca bir mühendis değil; aynı zamanda bir lider, danışman ve sanayi yöneticisidir. Eğitim hayatı petrol mühendisliği ve kimya mühendisliği temeline dayansa da, kariyeri çok daha geniş bir yelpazeyi kapsamıştır.

Mesleki Pozisyonları:

Petrol Mühendisi ve Jeolog: ABD'de farklı eyaletlerde çeşitli enerji projelerinde çalıştı.

Matematikçi: Stearns Roger firmasında enerji projelerinde görev aldı.

Sanayi Yöneticisi:

Akdeniz Gübre Sanayi – Yönetim Kurulu Başkanı

Çukurova Plastik A.Ş. – Murahhas Üye

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) – Genel Müdür

Bu görevler, Özbek Saran'ın sadece teknik bilgiye değil, aynı zamanda stratejik yönetim becerilerine de sahip olduğunu göstermektedir.

ÖZBEK SARAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Özbek Saran'ın ölüm tarihiyle ilgili net bilgiler kamuoyuna kısıtlı şekilde yansımış olsa da, 2020'li yılların başlarında hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ölüm tarihi ile ilgili net bir resmi kayıt bulunmadığı için, basın ve kamu kaynaklarında yer alan bilgilerden yola çıkmak gerekmektedir.

Hayatının son dönemlerinde medyatik olmaktan uzak duran Saran, sessiz ancak etkili bir yaşam sürmüştür. Geride bıraktığı aile, özellikle oğlu Sadettin Saran'ın başarıları ile onun mirasını yaşamaya devam etmektedir.