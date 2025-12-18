Haberler

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah yürüyüşe çıkan bir yaşlı kadının "kayıyor" diyerek ihbar ettiği istinat duvarı ve ona bağlı yürüyüş yolu 9 saat sonra mahalledeki cami ve aynı bahçede bitişik olan Kur'an kursunun üzerine yıkıldı. Taşıyıcı sütunları zarar gören cami ibadete kapanırken, yaşlı kadın sayesinde Kur'an kursundan tahliye edilen 16'sı dört ile 6 yaş arası çocuk 15'i orta yaşlı kadın olmak üzere toplam 31 öğrenci faciadan yara almadan kurtuldu.

  • Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir caminin istinat duvarı ve yürüyüş yolunda kayma olduğunu fark eden bir yaşlı kadının ihbarı üzerine yol trafiğe kapatıldı ve cami bitişiğindeki Kur'an kursunda eğitim gören 31 öğrenci tahliye edildi.
  • İhbarın üzerinden 9 saat sonra istinat duvarı ve yürüyüş yolu caminin arka bahçesine ve Kur'an kursu üzerine yıkıldı, ancak alınan tedbirler sayesinde can kaybı yaşanmadı.
  • Yıkım sonucunda Kur'an kursunun duvarında delikler oluştu ve caminin mihrap kısmındaki taşıyıcı kolonların üçünde zarar meydana geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Köşk Caddesi üzerinde bulunan Mevlana Camii'nin kot farkı ile arka bahçesinin üzerinden geçen cadde ve ona bağlı yürüyüş yolu ile bahçeye yapılan istinat duvarında kayma olduğunu sabah yürüyüşündeyken fark eden yaşlı bir kadın, Nilüfer ilçe müftülüğünü arayarak haber verdi.

YOL KAPATILDI, 31 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Harekete geçen müftülük çalışanları Mevlana Cami Dernek Başkanı Hamit Kara (69) ile Kur'an kursunun bayan yetkilisine ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından kayma olduğu bildirilen yol trafiğe kapatıldı.

Bu sırada camiye bitişik olan Mevlana Cami Kuran Kursunda eğitim gören yarısı 16'sı çocuk 15'i kadın görevliler tarafından tahliye edildi. Öğle namazının ardından cami ibadete kapanırken Kur'an Kursuda tatil edilerek gerekli tüm tedbirler alındı.

9 SAAT SONRA YOL DA DUVAR DA ÇÖKTÜ

Sabah saatlerinde yürüyüş yapan kadının bilgi vermesinin üzerinden 9 saat sonra istinat duvarı ve yürüyüş yolu caminin arka bahçesine ve Kur'an kursu üzerine büyük bir gürültü ile yıkıldı. Tedbirlerin alındığı şeridin çekildiği alanda yaşanan yıkımda can kaybı yaşanmadı. Duvarın ve yolun çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Yapılan incelemenin ardından çöküntü alanda canlı olmadığı bildirildi.

"ALLAH O ABLAMIZDAN RAZI OLSUN"

Sabah yürüyüşündeyken durumu fark eden yaşlı kadının yapmış olduğu ihbar sayesinde Kur'an kursundaki çocuk ve kadınları dışarıya çıkardıklarını anlatan Cami Dernek Başkanı Hamit Kara "Vatandaşımız o bilgilendirmeyi yapmasa duvarın nezaman yıkılacağından haberimiz olmayacaktı ve dolayısıyla bizde tedbir almayacaktık. Allah o ablamızdan razı olsun" dedi.

31 öğrencinin eğitim gördüğü Kuran kursunun duvarında delikler oluştuğunu caminin ise mihrap kısmındaki taşıyıcı kolonların 3 tanesinde zarar meydana geldiğini anlatan Kara, "Yapılan ihbarla duvarla yolun çökmesi arasında 9 saat 45 dakika var. Bu kadar çabuk yıkılacağını tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralı yada can kaybımız yok. Cami ve Kur'an kursundaki zararın en yakın zamanda giderileceğini umuyoruz" diye konuştu.

