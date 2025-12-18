Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Köşk Caddesi üzerinde bulunan Mevlana Camii'nin kot farkı ile arka bahçesinin üzerinden geçen cadde ve ona bağlı yürüyüş yolu ile bahçeye yapılan istinat duvarında kayma olduğunu sabah yürüyüşündeyken fark eden yaşlı bir kadın, Nilüfer ilçe müftülüğünü arayarak haber verdi.

YOL KAPATILDI, 31 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Harekete geçen müftülük çalışanları Mevlana Cami Dernek Başkanı Hamit Kara (69) ile Kur'an kursunun bayan yetkilisine ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından kayma olduğu bildirilen yol trafiğe kapatıldı.

Bu sırada camiye bitişik olan Mevlana Cami Kuran Kursunda eğitim gören yarısı 16'sı çocuk 15'i kadın görevliler tarafından tahliye edildi. Öğle namazının ardından cami ibadete kapanırken Kur'an Kursuda tatil edilerek gerekli tüm tedbirler alındı.

9 SAAT SONRA YOL DA DUVAR DA ÇÖKTÜ

Sabah saatlerinde yürüyüş yapan kadının bilgi vermesinin üzerinden 9 saat sonra istinat duvarı ve yürüyüş yolu caminin arka bahçesine ve Kur'an kursu üzerine büyük bir gürültü ile yıkıldı. Tedbirlerin alındığı şeridin çekildiği alanda yaşanan yıkımda can kaybı yaşanmadı. Duvarın ve yolun çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Yapılan incelemenin ardından çöküntü alanda canlı olmadığı bildirildi.

"ALLAH O ABLAMIZDAN RAZI OLSUN"

Sabah yürüyüşündeyken durumu fark eden yaşlı kadının yapmış olduğu ihbar sayesinde Kur'an kursundaki çocuk ve kadınları dışarıya çıkardıklarını anlatan Cami Dernek Başkanı Hamit Kara "Vatandaşımız o bilgilendirmeyi yapmasa duvarın nezaman yıkılacağından haberimiz olmayacaktı ve dolayısıyla bizde tedbir almayacaktık. Allah o ablamızdan razı olsun" dedi.

31 öğrencinin eğitim gördüğü Kuran kursunun duvarında delikler oluştuğunu caminin ise mihrap kısmındaki taşıyıcı kolonların 3 tanesinde zarar meydana geldiğini anlatan Kara, "Yapılan ihbarla duvarla yolun çökmesi arasında 9 saat 45 dakika var. Bu kadar çabuk yıkılacağını tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralı yada can kaybımız yok. Cami ve Kur'an kursundaki zararın en yakın zamanda giderileceğini umuyoruz" diye konuştu.