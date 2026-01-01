Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası yeni yıla uzun bir aradan sonra ilk kez karla giren İstanbul'da bugün 13 ilçede yoğun kar yağışı devam ediyor.

Bölgeden servis edilen görüntülerde ilçelerde yolların beyaz örtüyle kaplandığı ve trafikte zaman zaman olumsuzluklar yaşandığı görüldü.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği bildirildi.

SAAT 18.00'DEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kayarak makaslayan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Araçlar trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkinden Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kara yolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR YAĞIŞI

Kar yağışı öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı ve çevresinde de görülmeye başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı havalimanı ve çevresinde etkili oldu. Pistin bazı bölümleri yer yer beyaza bürünürken, kar yağışının hava trafiğini olumsuz etkilemediği öğrenildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Fener Tepe Mevkii'nde kar yağışı havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde lapa lapa kar yağdığı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün tekrar başladı. Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Mevkii'nde lapa lapa kar yağıyor. Yağış havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışı devam ederken 2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor.