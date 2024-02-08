Rüştü Onur Atilla son hali nasıl? Oyuncu Rüştü Onur Atilla kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, mide küçültme ameliyatı olarak 1 yılda fazla kilolarından kurtuldu. Rüştü Onur Atilla son hali nasıl? Oyuncu Rüştü Onur Atilla kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA SON HALİ NASIL?

Kavak Yelleri, Şen Yuva, Dedemin Fişi, Cici Babam gibi projelerde yer alan ve uzun süredir Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı olarak 45 kilo verdi.

"HAYATİ TEHLİKESİ OLAN BİR AMELİYAT"

Instagram hesabından iğne ipliğe döndüğü halini paylaşarak bir yılda yaşadıklarından bahseden oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz..."

"Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem. Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim. Sağlıklı günler."

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA KİMDİR?

Onur Atilla, 18 Mayıs 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesinde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır. Show TV'de yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show adlı eğlence programında rol almaktadır. 17 Eylül 2014 yılından beri Sinem Atilla ile evli olan oyuncunun Kemal ve Uygar isminde iki oğlu vardır.

Filmografi

2007: Kavak Yelleri

2007: Şen Yuva

2009: Huzurum Kalmadı

2009: Kahve Bahane

2013: Güldür Güldür

2014: Eyyvah Eyvah 3

2014: Yola Çıkmak

2016: Dedemin Fişi

2017: Salur Kazan

2018: Cici Babam

2019: Hareket Sekiz

2019: Gel Hemşerim, Yarışma (Sunucu)

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA'NIN SON HALİ