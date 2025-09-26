Milyonlarca oyuncunun severek kullandığı oyun platformuna getirilen ani erişim engeli, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada art arda gelen paylaşımlar, Roblox'un kısa sürede gündemin üst sıralarına taşınmasına neden oldu. Platformla ilgili son gelişmeler haberimizin devamında sizlerle. Roblox ne zaman açılacak? 26 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de yeniden ne zaman erişime açılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, sakıncalı içeriklerin kaldırılması durumunda erişim engelinin yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Öte yandan Roblox yetkilileri, Türkiye'de hizmet vermeyi sürdürmek adına yerel kurumlarla iş birliğini artıracaklarını, içerik denetim mekanizmalarını güçlendireceklerini ve güvenlik önlemlerini sıkılaştıracaklarını duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Mahkeme kararında, platformda yer alan bazı içeriklerin çocuklar için sakıncalı olduğuna dikkat çekilerek, bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Bu nedenlerle, erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformun zararlı içerikleri temizlemesi, çocuklara yönelik güvenlik önlemlerini artırması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net cevaplar verilebilecek. Ancak yetkililer, sürecin hem teknik hem de hukuki açıdan zaman alabileceğini ve birkaç ay sürebileceğini belirtiyor.