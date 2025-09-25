Roblox ne zaman açılacak? 25 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun favori oyun platformuna ani erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir merak ve tartışma yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, konunun kısa sürede gündemde üst sıralara çıkmasına sebep oldu. Roblox'a dair en güncel gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman tekrar erişime açılacağı konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve sakıncalı içeriklerin kaldırılması halinde erişim engelinin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Roblox yetkilileri ise Türkiye'de hizmet vermeye devam edebilmek için yerel kurumlarla iş birliğini artıracaklarını, içerik denetimlerini sıkılaştıracaklarını ve güvenlik önlemlerini güçlendireceklerini açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Kararda, platformda özellikle çocuklara yönelik bazı içeriklerin sakıncalı olduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Bu gerekçelerle mahkeme erişim yasağına hükmetti.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformda zararlı içeriklerin temizlenmesi, çocuk güvenliği önlemlerinin artırılması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor. Bu şartlar yerine getirildiğinde, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha kesin yanıtlar verilebilecek. Ancak yetkililer, teknik ve hukuki süreçlerin birkaç ay sürebileceğine dikkat çekiyor.