Roblox ne zaman açılacak? 23 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler oyun platformuna bir anda erişimin kesilmesi, kullanıcılar arasında büyük merak ve kafa karışıklığı yarattı. Sosyal medyada yoğun paylaşımlar yapılırken, sorun kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı. Roblox ile ilgili en güncel bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman tekrar erişime açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü, sakıncalı içeriklerin kaldırılması halinde erişim yasağının yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Roblox yetkilileri ise, Türkiye'de yeniden hizmet vermek için yerel otoritelerle iş birliğini artıracaklarını, içerik denetimlerini sıkılaştıracaklarını ve güvenlik önlemlerini güçlendireceklerini duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararda, platformda özellikle çocuklara yönelik bazı içeriklerin sakıncalı olduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği ifade edildi. Bu sebeple mahkeme erişim engeli kararı aldı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformda zararlı içeriklerin kaldırılması, çocuk güvenliği önlemlerinin artırılması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor. Bu şartlar yerine getirildiğinde, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net yanıtlar verilebilecek. Ancak yetkililer, sürecin teknik ve hukuki aşamaları nedeniyle birkaç ay sürebileceğine dikkat çekiyor.