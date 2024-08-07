Roblox çöktü mü, ne oldu? 7 Ağustos Roblox niye kapandı, neden kapatıldı?

Roblox çöktü mü? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan oyun platformu Roblox'a Türkiye'de erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Roblox'a giriş yaparken erişim engeli hatası aldıklarını ifade ediyor. Peki, Roblox çöktü mü, ne oldu? Roblox'a ne oldu? İşte BTK Roblox niye kapandı, neden kapatıldı? Detaylar haberimizde...

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Roblox çökmedi ancak BTK tarafından bugün erişime kapatıldı. Downdetector hizmetinin sağladığı grafiğe göre kullanıcıların Roblox ile bağlantıda sorun yaşadığı görülmektedir.

ROBLOX'A NE OLDU?

Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.