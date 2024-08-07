Roblox açıldı mı? SON DAKİKA! Roblox tekrar açıldı mı, düzeldi mi, erişim engeli kalktı mı?

Roblox açıldı mı? Popüler oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos'ta Türkiye'den erişim engeli getirilmişti. Roblox yasaklandı! Kullanıcılar, Roblox'un tekrar açılıp açılmadığını, erişim engelinin kalkıp kalkmadığını sorguluyor. Peki, Roblox açıldı mı? Roblox erişim engeli, yasak kalktı mı? İşte Roblox erişim engeli ile ilgili son dakika durumu ve detaylar haberimizde...

ROBLOX AÇILDI MI?

Roblox 7 Ağustos 17.00'den bu yana kapalı durumda. Roblox henüz erişime açılmış değil. Çevrimiçi oyun platformu Roblox erişime halen kapalıdır. BTK'nın sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ KALKTI MI?

Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Roblox'a erişim engeli halen sürüyor. Kullanıcılar, Roblox'a girişte bağlantı hatası almaya devam ediyor.

Roblox'a erişim engelinin nedeni henüz bilinmiyor. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Roblox ile BTK arasında yapılacak görüşmeler sonucunda Roblox'un geri açılıp açılmayacağı ve ne zaman açılacağı da belli olacak.