Rıza Tamer Sedat Peker'e ne dedi? Rıza Tamer, Sedat Peker olayı nedir? - SON DAKİKA

Ünlü isim Rıza Tamer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya platformundan paylaştığı mesaj sonrası, " Rıza Tamer'e ne oldu?" ve "Rıza Tamer Sedat Peker'e ne dedi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Takipçilerini şaşırtan paylaşım, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Peki, Rıza Tamer Sedat Peker'e ne dedi? Rıza Tamer, Sedat Peker olayı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

RIZA TAMER VE SEDAT PEKER OLAYI NEDİR, RIZA TAMER NE DEDİ?

Şarkıcı Rıza Tamer, Azerbaycan'da gerçekleştirmeyi planladığı konserini son anda iptal etti. Gerekçe olarak Türk lirasının ülkede geçerli olmamasını gösteren Tamer, "Türk lirası geçmeyen ülkede sahneye çıkmam" açıklamasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sevilen sanatçı, iptalin ardından yaptığı video paylaşımıyla bu kez de Sedat Peker'e seslenerek dikkatleri üzerine çekti.

Rıza Tamer Sedat Peker'e ne dedi

"Beyaz Pabuçlar", "Bu Kadın Hiç Ağlar mı" ve "Adam Olmaz" gibi hit şarkılarıyla tanınan Tamer, son dönemde Zeynep Bastık ile yaptığı düetle de beğeni toplamıştı. Ancak bu kez müzik gündeminden çok yaptığı açıklamalarla konuşuldu. Azerbaycan'daki konser iptalinin perde arkasını sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, kararı kendisi aldığını vurguladı.

Rıza Tamer, Sedat Peker olayı nedir

Sosyal medya paylaşımı sırasında yaşananları aktaran Tamer; "Mekanla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Aksine bizimle çok iyi ilgilendiler. Ancak Azerbaycan'da Türk lirasının geçmediğini görünce sahneye çıkmama kararı aldım. Türk parasının geçerli olmadığı hiçbir ülkede konser vermeyeceğim." şeklinde konuştu.

Sedat Peker olayı nedir

Yaptığı çıkışla sosyal medyada hem destek hem de eleştiri alan şarkıcı, kısa süre sonra yayınladığı bir başka video ile gündemi yeniden hareketlendirdi. Paylaşımı sırasında çıkacağı mekanın Sedat Peker'e ait olduğunu öğrendiğini aktaran Rıza Tamer, Sedat Peker'e şu sözlerle seslendi…

"Sedat Peker'e sonsuz saygılarımı sunuyorum. Azerbaycan'da konserimi iptal ettiğim mekan, senin mekanınmış. Bizi aradılar, öyle söylediler, tehditler ettiler. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin."

Sanatçının bu sözleri hem sosyal medyada hem de magazin çevrelerinde geniş yankı buldu. Konser iptaliyle başlayan süreç, sanat ve siyaset sınırında tartışma konusu oldu.