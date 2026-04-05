Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek’in faiz politikası hakkında hiçbir toplantıda yorum yapmadığını belirterek Reuters’ın Londra haberindeki değerlendirmeleri yalanladı. Merkez Bankası ise yatırımcılarla paylaşılan bilgilerin kamuya açık verilerle sınırlı olduğunu vurguladı. Böylece, Londra’daki toplantılarda gizli bilgi paylaşıldığı ve faiz artışı sinyali verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı tüm toplantılarda faiz politikası hakkında asla yorum yapmadığını bildirdi.
  • Merkez Bankası, Londra'daki teknik bilgilendirme toplantılarında kamuya açık olmayan bilgi veya politika değerlendirmesi paylaşılmadığını açıkladı.
  • Reuters haberine göre, yatırımcılar Londra toplantısında yetkililerin faiz artışını tamamen dışlamadığını ancak aceleci görünmediklerini belirtti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında "asla" yorum yapmadığını bildirdi.

Bakanlık, Şimşek'in Londra temaslarına yönelik Reuters'ın haberine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair 'izlenim' olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır."

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da konuya ilişkin açıklamasında, TCMB'nin iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü, bu kapsamda, yurt içindeki ve dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiği bildirdi.

Açıklamada, Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruların yanıtlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir. TCMB'nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da yatırımcılarla bir araya geldiklerini yazmıştı. Habere göre yatırımcılar, yetkililerin faizler için kesin bir sinyal vermediğini belirtti.

Bir katılımcı 22 Nisan'a kadar İran savaşında belirgin bir yatışma görülmediği sürece TCMB'nin "temel senaryosunun" faiz artışı yapmak olduğu kanısına vardığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yatırımcı, savaşta önemli bir tırmanış yaşanırsa adımın daha erken atılabileceğini ifade etti.

Bir diğer katılımcı, "Faiz artışını tamamen dışlamadılar, ancak herhangi bir adım atma konusunda da pek aceleci görünmüyorlardı. TL'nin zayıflamasına ise izin vermeyecekler" dedi.

Üçüncü katılımcı, yetkililerin halihazırda alınan önlemlere atıfta bulunarak savaşın yarattığı şokun bu adımlarla endişe edilen kadar yüksek olmayacağına dikkat çektiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

elinde çanta para dilenmeye dış ülkelere gidiyor kimsenin 5 kuruş verdiği yok işler nanay.

Haber YorumlarıMurat ERDEM:

Borcunu başka birinden borç alarak borcunu ödemeye çalışan birine sen borç para verirmisin. Durumunuz öyle vahimki borcumuzu ödeyemez duruma geldik.

Haber YorumlarıLeven Ergün:

TRAFİK CEZA OLAYINDAN BELLİ SIKINTI BÜYÜK

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Trafik kaza ile ceza arasindaki ilişki ikisine de yaklaşmamaktir.

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Fahiş oranda alınan borçların faizlerini ödemekten gına geldi. Kamu harcamaları vb kısılmadığı sürece daha çok mağdur oluruz

Haber YorumlarıDoğuş:

Biz mi vuruluyoruz iranmı vuruluyor.Afrikada iki kabile kavga etse etkisi bize zam olarak yansır.ekonomimiz kumdan kule gibi

Haber Yorumlarısade vatandaş:

zaten bizde öyle düşünmüştük ne yabancılarla gizli toplantı yaparlar nede otoyolları köprüleri gizli gizli haraç mezat satarlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

