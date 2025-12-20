Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde sertleşerek hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, dün gece Türkiye'de ölçülen en düşük sıcaklık eksi 20 dereceyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde kaydedilirken, birçok il ve ilçede dondurucu soğuklar etkisini gösterdi.

BİTLİS'TE TERMOMETRELER EKSİ 20'Yİ GÖRDÜ

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Bitlis, Adilcevaz, Çanakyayla köyü: -20,0

Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi: -17,9

Ardahan, Göle: -17,9

Kars, Selim: -16,6

Kars Harakani Havalimanı: -16,3

Van, Gevaş, Aydınocak köyü: -15,9

Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü: -15,3

Ardahan, Yalnızçam Kayak Merkezi: -15,0

Erzincan'da da dondurucu soğuklar etkili oldu. Kentte en düşük sıcaklık Refahiye'de -9,8, Otlukbeli'nde -9,4, Erzincan Havalimanı'nda ise -8,3 derece olarak ölçüldü.