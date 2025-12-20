Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni vurdu. Meteoroloji'nin verilerine göre dün gece yurt genelinde en düşük sıcaklık eksi 20 derece ile Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde kaydedildi. Bitlis'i eksi 17,9 ile Ağrı Eleşkirt ve eksi 17,9 ile Ardahan Göle izledi.
- Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde dün gece sıcaklık eksi 20 derece ölçüldü.
- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yayladüzü Beldesi ve Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık eksi 17,9 derece ölçüldü.
- Kars'ın Selim ilçesinde sıcaklık eksi 16,6 derece ölçüldü.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde sertleşerek hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, dün gece Türkiye'de ölçülen en düşük sıcaklık eksi 20 dereceyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde kaydedilirken, birçok il ve ilçede dondurucu soğuklar etkisini gösterdi.
BİTLİS'TE TERMOMETRELER EKSİ 20'Yİ GÖRDÜ
Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:
Bitlis, Adilcevaz, Çanakyayla köyü: -20,0
Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi: -17,9
Ardahan, Göle: -17,9
Kars, Selim: -16,6
Kars Harakani Havalimanı: -16,3
Van, Gevaş, Aydınocak köyü: -15,9
Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü: -15,3
Ardahan, Yalnızçam Kayak Merkezi: -15,0
Erzincan'da da dondurucu soğuklar etkili oldu. Kentte en düşük sıcaklık Refahiye'de -9,8, Otlukbeli'nde -9,4, Erzincan Havalimanı'nda ise -8,3 derece olarak ölçüldü.