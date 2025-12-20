Haberler

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni vurdu. Meteoroloji'nin verilerine göre dün gece yurt genelinde en düşük sıcaklık eksi 20 derece ile Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde kaydedildi. Bitlis'i eksi 17,9 ile Ağrı Eleşkirt ve eksi 17,9 ile Ardahan Göle izledi.

  • Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde dün gece sıcaklık eksi 20 derece ölçüldü.
  • Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yayladüzü Beldesi ve Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık eksi 17,9 derece ölçüldü.
  • Kars'ın Selim ilçesinde sıcaklık eksi 16,6 derece ölçüldü.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde sertleşerek hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, dün gece Türkiye'de ölçülen en düşük sıcaklık eksi 20 dereceyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde kaydedilirken, birçok il ve ilçede dondurucu soğuklar etkisini gösterdi.

BİTLİS'TE TERMOMETRELER EKSİ 20'Yİ GÖRDÜ

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Bitlis, Adilcevaz, Çanakyayla köyü: -20,0

Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi: -17,9

Ardahan, Göle: -17,9

Kars, Selim: -16,6

Kars Harakani Havalimanı: -16,3

Van, Gevaş, Aydınocak köyü: -15,9

Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü: -15,3

Ardahan, Yalnızçam Kayak Merkezi: -15,0

Erzincan'da da dondurucu soğuklar etkili oldu. Kentte en düşük sıcaklık Refahiye'de -9,8, Otlukbeli'nde -9,4, Erzincan Havalimanı'nda ise -8,3 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kışın oduna , yazı düğüne çalışılır herhalde

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
title