Refik Kurukız kimdir? MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Refik Kurukız kimdir? MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız nereli? Detaylar haberimizdedir…

Refik Kurukız, 25 Şubat 1962'de Şalpazarı ilçesinde hayata gözlerini açtı. İlkokulu Kasımağzı'nda, ortaokulu Şalpazarı'nda tamamladı ancak lise eğitimine Beşikdüzü Ticaret Lisesi'nde devam ederken ikinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı.

Uzun yıllar boyunca Şalpazarı, Beşikdüzü, İstanbul ve Kocaeli'de esnaflık yapan Kurukız, halen Kurukız Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapmıştır.

Politik kariyerinde de aktif olan Kurukız, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı, il delegeliği, genel merkez delegeliği, il yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Evli ve altı çocuk babası olan Refik Kurukız, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Şalpazarı Belediye Başkanı seçilmiştir. Ayrıca, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı olarak Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.