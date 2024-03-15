Üye Girişi
Haberler

Refik Kurukız kimdir? MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Refik Kurukız kimdir? MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız kaç yaşında, nereli?

Refik Kurukız kimdir? MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Refik Kurukız kimdir? MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız nereli? Detaylar haberimizdedir…

REFİK KURUKIZ KİMDİR?

Refik Kurukız, 25 Şubat 1962'de Şalpazarı ilçesinde hayata gözlerini açtı. İlkokulu Kasımağzı'nda, ortaokulu Şalpazarı'nda tamamladı ancak lise eğitimine Beşikdüzü Ticaret Lisesi'nde devam ederken ikinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı.

Uzun yıllar boyunca Şalpazarı, Beşikdüzü, İstanbul ve Kocaeli'de esnaflık yapan Kurukız, halen Kurukız Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapmıştır.

Politik kariyerinde de aktif olan Kurukız, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı, il delegeliği, genel merkez delegeliği, il yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Evli ve altı çocuk babası olan Refik Kurukız, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Şalpazarı Belediye Başkanı seçilmiştir. Ayrıca, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayı olarak Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

Refik Kurukız, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Refik Kurukız Şalpazarı Trabzon Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Adnan Atalay kimdir? CHP Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay kaç yaşında, nereli? Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli? Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? Mehmet Oğuz kimdir? CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Mehmet Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökalp Erenoğlu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Gökalp Erenoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title