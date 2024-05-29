Refah Sınır Kapısı Gazze arası kaç km? Refah sınırı nerede?

Refah Sınır Kapısı, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan ve adını sınırın geçmesiyle bölünen Refah şehrinden alan bir sınır kapısıdır. Gazze Şeridi'nin ana güzergahlarından Selahaddin Caddesi'nin güney ucunda yer almaktadır. Bu sınır kapısı, Gazze'nin dış dünya ile olan temel bağlantı noktalarından biridir ve hem insani yardımın hem de ticaretin ana arterlerinden biri olarak işlev görmektedir.

REFAH KENTİ HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Refah kenti, Filistin'e bağlıdır. Gazze Şeridi'nin güney ucunda yer alan Refah, Filistin toprakları içinde bulunur ve Mısır sınırına yakın bir konumdadır. Gazze Şeridi, Filistin Ulusal Yönetimi'nin kontrolü altındadır. Refah, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan bir Filistin şehridir. Ancak aynı zamanda Mısır'daki Sina Yarımadası'nda da devam etmektedir. Gazze'nin 30 kilometre güneyinde bulunan Refah şehrinin nüfusu neredeyse tamamı Filistinli mültecilerden oluşmaktadır ve yaklaşık 71,000 kişidir.

Refah, Gazze Şeridi için önemli bir konumda bulunmaktadır. İşte bunun nedenleri:

Sınır Bölgesi: Refah, Gazze Şeridi'ni güneyde, Mısır'daki Sina Yarımadası'ndan ayıran sınırda yer almaktadır. Bu nedenle Gazze ile Mısır arasındaki tek sınır geçişi olarak işlev görmektedir. On yıllardır bölgeye insani yardımın ve ticaretin ana arterlerinden biri olarak kullanılmaktadır.

Ekonomik ve Ticari Önem: Gazze-Mısır sınırında uzatılan gayri resmi tüneller, Refah'ın Gazze Şeridi için ekonomik ve ticari açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu tüneller, Mısır'dan Gazze'ye mal akışı için kullanılmaktadır. Savaş başlamadan önce Refah üzerinden Gazze'ye her gün yüzlerce tır giriş yapmaktaydı.

Tarihi Antik Şehir: Refah, tarihi antik şehirler arasında sayılmaktadır. 5 bin yıl önce kurulan bu şehir, Antik Mısır, Asurlular, Antik Yunanlar ve Romalılar tarafından fethedilmiştir. Daha sonra Araplar buraya "Refah" ismini vermiştir. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin hâkimiyetinde kalmıştır.

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılar sonucunda yaşanan insani felaket, uluslararası toplumun dikkatini bu bölgeye çekmiştir. Birleşmiş Milletler, Refah'ta yaşanabilecek felakete dikkat çekmektedir.

REFAH SINIR KAPISI KİMİN KONTROLÜNDE?

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki ana geçiş noktasıdır. Bu bölge, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan hayati öneme sahip tek sınır kapısıdır. İsrail ile 2007 yılında gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Refah sınır kapısının kontrolü Mısır'dadır. Sınır kapısının kontrolü genellikle Filistinli ve Mısırlı yetkililer tarafından yönetilmektedir. Ancak, bölgedeki güvenlik durumu ve politik gelişmelere bağlı olarak kontrol düzenlemeleri zaman zaman değişebilmektedir.

Genel Durum:

Mısır'ın Kontrolü: Mısır, sınır kapısının Mısır tarafındaki kontrolü ve yönetiminden sorumludur. Güvenlik ve politik nedenlerle sınır kapısını zaman zaman açıp kapatabilmektedir.

Filistin Yönetimi: Gazze Şeridi'ndeki Filistin tarafında ise Refah Sınır Kapısı'nın kontrolü Filistinli yetkililerde bulunmaktadır. 2007'den beri Gazze'de yönetim Hamas'ın kontrolündedir.

Uluslararası Gözlemciler: Geçmişte, Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EU BAM Rafah) gibi uluslararası gözlemciler, sınır kapısının işleyişine nezaret etmişlerdir. Ancak, bu tür misyonlar da zaman zaman değişiklik gösterebilmektedir.