Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu ve senaryosunu yazdığı Recep İvedik film serisinin yedincisi olan ' Recep İvedik 7' bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Recep İvedik 7 filmin nerede çekildiği, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler araştırılıyor. Recep İvedik 7 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 7, şehir hayatından bunalarak köye gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep Ivedik, şehir hayatının kaosu ve ekonomik koşullardan bunalmıştır. Buna çözüm olarak Recep, en yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte babaannesinden miras kalan köye gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkarmayı uman Recep Ivedik, bu sırada köy ve civar ormanlara zarar verecek olan bir projenin olduğunu öğrenir. Projeyi engellemeye karar veren Recep İvedik, köylülerle birlikte heyecanlı ve komik bir maceraya atılır.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 filminin çekimleri, İzmir'in doğal güzellikleriyle ünlü Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda yapılmıştır.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Öznur Serçeler - Avukat Büşra Altın

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

İrfan Kangı - Erdem Çökelek

Eray Türk - Öğretmen Kemal

Murat Ergür - Muhtar Asım Civan

Murat Dalkılıç - Kendisi

Mehmet İlhami Adsal - Enver Çökelek

Yeşim Sarı - Murat Dalkılıç'ın menajeri

Turgut Çalhan - Salih Abi

Fatih Batı - Martı Bıyık Fatih

Barış Ali Çeliker - Bilya Cemal

Gönen Fatih Yemez - Jan Klod Adnan

Murat Bölücek - Biberli Hasan

Şahabettin Karabulut - Zıp Zıp Orhan

Cennet Uğurlu - Baltalı Sultan