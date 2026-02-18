Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Haberler

Güncelleme:
Avcılar'da bir zincir markette yapılan denetimde son kullanma tarihi 10 ay geçmiş ve ambalajı bozulmuş çok sayıda ürüne el konuldu. Ürünler İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • İstanbul Avcılar'da bir zincir markette son kullanma tarihi aylar önce dolmuş ürünler satışa sunuldu.
  • Marketin dondurucusunda levrek, lahmacun, mantı ve pasta gibi gıdalar üst üste istiflendi ve balık gibi ürünler ayrı bölümlerde muhafaza edilmedi.
  • Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı bozulan ürünlere el koyarak İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderdi.

İstanbul Avcılar'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, bir zincir markette insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda ürüne rastlandı. Denizköşkler Mahallesi'ndeki markette yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi aylar önce dolmuş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

SON KULLANMA TARİHLERİ 10 AY GEÇMİŞ

Dondurucuda levrek, lahmacun, mantı ve pasta gibi birçok gıda maddesinin üst üste istiflendiği görüldü. Balık gibi ürünlerin ayrı bölümlerde muhafaza edilmesi gerekirken bu kurala uyulmadığı belirlendi. Bazı ürünlerin son tüketim tarihinin üzerinden 3 ay, bazılarının ise yaklaşık 10 ay geçtiği ortaya çıktı.

ZABITA ÜRÜNLERE EL KOYDU

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı bozulan ürünlere el koydu. Gıda maddeleri siyah torbalara konularak mühürlendi ve tutanak tutuldu. El konulan ürünler İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zabıta Amiri Osman Mutlu, "Çok sayıda insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde hem ambalajı bozulmuş hem de son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Ürünleri siyah poşete koyup mühürledik ardından tutanaklarımızı tutup İlçe Tarım Müdürlüğü'ne sevki yapılacaktır" dedi.

