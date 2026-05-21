Haberler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemenin CHP kurultayını iptal edip mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetimini görevden almasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Gereken yapılacak." dedi.

  • Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin son kurultayını iptal edip mutlak butlan kararı verdi.
  • Mahkeme, Özgür Özel ve yönetimini görevden alarak Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin tedbiren göreve iadesine hükmetti.
  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mutlak butlan kararını tanımadıklarını açıkladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin son kurultayını iptal edip mutlak butlan kararı verdi. Kararla birlikte Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Mahkemenin bu kararı, siyaset gündemine bomba gibi düşerken ana muhalefet partisinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

CHP'DEN "KARARI TANIMIYORUZ" AÇIKLAMASI

Kararın ardından CHP'den ilk resmi açıklama Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Mahkemenin kararını tanımadıklarını belirten Başarır tv100'e yaptığı açıklamada, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

"KARARLAR BİZİM AÇIMIZDAN YOK HÜKMÜNDEDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

"ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKANIMDIR"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in yanında olduğunu ilan etti. Enginyurt, "Mutlak Butlan kararını tanımıyorum. CHP, Saray talimatı ile yönetilemez. Özgür Özel Genel Başkanımdır. Onu seviyorum ve sevmeye, yanında durmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan mahkemenin kararında, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi. Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TEDBİREN GÖREVİ ÜSTLENMESİNE KARAR VERİLDİ"

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine ihtiyati tedbir kararının, gereği için Yüksek Seçim Kuruluna, Ankara İl Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

Daire, 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı "oy birliğiyle" aldı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDeli:

Ali seni kim tanıyor. hadi yürüüü hadiiiii

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Senden de milletvekili olduysa...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

koltuk sevdası rahmetli kemal sunal

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBidüşün:

Ahaaaaahaa mahircim daha sırada mersin var sanada sıra geldi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecati tuncer:

ali için çanlar çalmaya başladı ????????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde

"Geliyorum" diyordu, geldi
Tammy Abraham futbol tarihine geçti

Futbol tarihine geçti!

CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik

Anlık CHP Genel Merkezi'nin önü
CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı

CHP’de kritik gece: Partililer valizleri ile geldi

Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz