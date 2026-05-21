Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP kurultayı için mutlak butlak kararı verilmesinin ardından Borsa İstanbul'dan dikkat çeken bir karar geldi. Borsa İstanbul, endeksteki kayıpların yüzde 6'yı aştığı, bu nedenle Endekse bağlı Devre Kesici Sisteminin devreye girerek işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

  • BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.
  • Pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu.
  • Pay piyasasında işlemler saat 18.01'de kapanış seansıyla yeniden başlatılacak; varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacak.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

Haber Yorumları

Ic Minnak:

Bankada son kalan paramı da çekeyim adalet paçalardan akıyor. Hee gelir yatırımcı

Güray Dilli:

Borsa , mutlak butlan kararı üzerine neden düşüyor ve devre kesiliyor. Demek ki istenmeyen bir durum oluşmuş. Genel kabul görmeyen bir karar...

