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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?
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Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için en önemli sorular, Ramazan ne zaman başlayacak ve ilk oruç hangi gün tutulacak, oluyor. Peki, 2025 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar...

2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak ve ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk oruç, 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacaktır.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün?

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK, HANGİ GÜN?

Bu nedenle, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacaktır. Ramazan ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek ve Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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