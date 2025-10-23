Playstation 6 ne zaman çıkacak? Playstation 6 fiyatı ne kadar, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Teknoloji dünyasında konsol savaşları yeni bir döneme doğru hızla ilerliyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X-S'in piyasaya çıkışından yaklaşık beş yıl sonra, oyunseverler yeni nesil konsollar için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Peki, Playstation 6 ne zaman çıkacak? Playstation 6 fiyatı ne kadar,Playstation 6 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Playstation 6'nın özellikleri neler olacak? Playstation 6'ya dair bilinen tüm detaylar haberimizde!

PLAYSTATION 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 6'nın çıkış yılı olarak 2027 ön görülüyor. Sony, yeni konsoluyla oyun dünyasında önemli bir ivme yakalamayı hedefliyor. Bu yeni nesil konsol, önceki versiyonlara kıyasla hem donanım hem de kullanıcı deneyimi anlamında önemli yenilikler getirecek. Ancak Sony'nin stratejisi, sadece teknolojik üstünlükle değil, aynı zamanda fiyat-performans dengesiyle de dikkat çekiyor.

PLAYSTATION 6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 6 fiyatı hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yeni konsolun hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği. Son raporlar ve sızıntılar, PS6'nın yaklaşık 600 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını işaret ediyor. Bu rakam, Microsoft'un "çok premium" olarak tanımladığı yeni nesil Xbox modelinin neredeyse yarısı kadar.

Microsoft'un yeni Xbox'ının yaklaşık 1.200 dolar fiyatla satışa çıkacağı tahmin edilirken, bu fiyat farkının arkasında donanım maliyetlerindeki önemli artışlar yatıyor. Yeni Xbox, PS6'ya kıyasla daha geniş silikon alanı, daha yüksek bellek kapasitesi ve daha gelişmiş bir soğutma sistemi gibi üst düzey teknik özelliklere sahip olacak. Bu da Microsoft'un cihazını daha lüks ve üst segment bir ürün olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Sony ise fiyat konusunda daha temkinli bir strateji benimsiyor. PlayStation 6, donanım anlamında Xbox kadar iddialı olmasa da, fiyatıyla daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Bu durum, Sony'nin rekabeti fiyat avantajıyla sürdürme niyetinde olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

PLAYSTATION 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Türkiye pazarında konsol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları, vergiler ve distribütör politikaları nedeniyle global fiyatlardan farklı seyredebilir. PlayStation 5'in Türkiye'deki başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, PlayStation 6'nın Türkiye fiyatı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

600 dolar olarak açıklanan global fiyat baz alındığında, Türkiye'de PlayStation 6'nın çıkış fiyatının 30.000 TL ile 40.000 TL arasında bir seviyede olması muhtemel görünüyor. Bu tahmin, mevcut vergi oranları, kur durumu ve geçmiş nesil konsolların Türkiye fiyatları göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Sony'nin, Türkiye'deki oyuncu kitlesini göz önünde bulundurarak fiyatlandırmada yerel piyasa dinamiklerine uygun esnek stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Ancak kesin fiyat açıklamaları henüz yapılmadı. Konsolun resmi lansmanı ve Türkiye distribütör açıklamaları ile net fiyatlar belli olacak.