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Salah ayarında sağ kanat bekleyen Beşiktaş'a 1. Lig'den sürpriz transfer

Salah ayarında sağ kanat bekleyen Beşiktaş'a 1. Lig'den sürpriz transfer
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Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK'nın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Pedro Brazao'yu gündemine aldığı, siyah-beyazlıların genç futbolcunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, kadrosunu güçlendirmek için yönünü Trendyol 1. Lig'e çevirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların gündemine Bodrum FK forması giyen genç kanat oyuncusu Pedro Brazao geldi.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARINI SORDU

Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre; Beşiktaş, 23 yaşındaki Portekizli futbolcunun durumunu öğrenmek amacıyla Bodrum FK ile temasa geçti ve transfer şartlarını sordu. Ayrıca Almanya'dan Hamburg ve Fransa'dan Strasbourg kulüplerinin de Pedro Brazao'yu yakından takip ettiği belirtildi. 

KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Fransa'nın Nice altyapısında yetişen Brazao, daha sonra Lausanne Sport ve Famalicao ekiplerinde oynadı. 2024 yılında Bodrum FK kadrosuna katıldı. Ege temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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