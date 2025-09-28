Pazar günü hangi diziler var? 28 Eylül Pazar TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazar akşamı geldiğinde uzaktan kumandayı elinize alıp "Bu akşam televizyonda ne var?" diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. 28 Eylül 2025 Pazar günü, kanallar adeta birbirleriyle yarışıyor. Her türden izleyiciye hitap eden diziler, filmler ve yarışmalar ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Kimi zaman aksiyonun tam ortasında, kimi zaman kahkahanın ya da dramın içinde bulacaksınız kendinizi. Peki, bu akşam saat 20:00'de hangi kanal ne yayınlıyor? Hangi diziler yeni bölümüyle ekranda olacak? Tüm detaylar ve saat saat yayın akışlarıyla işte 28 Eylül Pazar gününe özel TV rehberiniz…

PAZAR GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR? | 28 EYLÜL PAZAR TV YAYIN AKIŞI

28 Eylül 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerle buluşuyor. Aksiyon, komedi, romantik ve yarışma türündeki yapımlarla dolu bir yayın akışı TV izleyicilerini bekliyor. Pazar günü hangi diziler var? sorusunun yanıtı ve kanal kanal yayın akışları aşağıda.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

TRT 1 ekranlarında gün boyunca çeşitli programlar yer alıyor. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Teşkilat yeni bölümüyle ekrana geliyor.

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 – Benim Güzel Ailem

08:30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 – Enine Boyuna (Canlı)

13:00 – Hayallerinin Peşinde

14:00 – Cennetin Çocukları

17:30 – Kod Adı Kırlangıç

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Teşkilat (Yeni Bölüm)

00:15 – 3'te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

Show TV, Pazar gününü eğlence ve komedi odaklı içeriklerle dolduruyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan Güldür Güldür Show izleyicilere keyifli anlar vadediyor.

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 – Bir Dağ Masalı

10:00 – Pazar Sürprizi

13:00 – Japon İşi

15:30 – Veliaht

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

TV8 ekranlarında Pazar günü, yarışma programı severler için ideal bir içerik sunuluyor. MasterChef Türkiye, hem gündüz hem de akşam kuşağında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

08:00 – Oynat Bakalım

08:45 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

14:15 – MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

Kanal D ekranlarında Pazar akşamı uzun soluklu dizilerden Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

07:00 – Yabancı Damat

08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 – Magazin D Pazar

13:00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:40 – Yumurcağın Tatlı Rüyaları

15:30 – Eşref Rüya

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

23:15 – Eşref Rüya

NOW YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

Now kanalında film ağırlıklı bir yayın akışı dikkat çekiyor. Akşam kuşağında aksiyon ve komedi içeren Ölümlü Dünya 2 ekranlara geliyor.

08:30 – Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 – Halef: Köklerin Çağrısı

14:30 – Yasak Elma

16:30 – Kıskanmak

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Ölümlü Dünya 2

22:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

23:45 – Efsane Futbol

STAR TV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

Star TV, Pazar gününü hem gündüz kuşağında magazin ve moda programlarıyla hem de akşam kuşağında drama türündeki içeriklerle değerlendiriyor.

07:00 – İstanbullu Gelin

09:00 – Aramızda Kalsın

11:00 – Tülin Şahin ile Moda

12:00 – Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 – Sahipsizler

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Çarpıntı

ATV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025

ATV, Pazar akşamı hem bilgi yarışması hem de dram içerikleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster?, akşam saatlerinde ekran başına toplayacak.

07:30 – atv'de Hafta Sonu

10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 – Dizi TV

12:10 – Can Borcu

15:50 – Gözleri Karadeniz

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 – Aşk ve Gözyaşı

28 EYLÜL PAZAR AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar akşamı saat 20:00 kuşağında ekranlara gelecek diziler ve programlar şöyle:

Teşkilat – TRT 1

Güldür Güldür Show – Show TV

MasterChef Türkiye – TV8

Arka Sokaklar – Kanal D

Ölümlü Dünya 2 – NOW

Çarpıntı – Star TV

Kim Milyoner Olmak İster? – atv

Dram, aksiyon, yarışma, komedi ve film türlerinde birçok içerik Pazar akşamınızı keyifli hale getirmek için hazır. İlginizi çeken yapımı seçip ekran başına geçebilirsiniz.