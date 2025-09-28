Pazar günü hangi diziler var? 28 Eylül Pazar TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
Pazar akşamı geldiğinde uzaktan kumandayı elinize alıp "Bu akşam televizyonda ne var?" diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. 28 Eylül 2025 Pazar günü, kanallar adeta birbirleriyle yarışıyor. Her türden izleyiciye hitap eden diziler, filmler ve yarışmalar ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Kimi zaman aksiyonun tam ortasında, kimi zaman kahkahanın ya da dramın içinde bulacaksınız kendinizi. Peki, bu akşam saat 20:00'de hangi kanal ne yayınlıyor? Hangi diziler yeni bölümüyle ekranda olacak? Tüm detaylar ve saat saat yayın akışlarıyla işte 28 Eylül Pazar gününe özel TV rehberiniz…
PAZAR GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR? | 28 EYLÜL PAZAR TV YAYIN AKIŞI
28 Eylül 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerle buluşuyor. Aksiyon, komedi, romantik ve yarışma türündeki yapımlarla dolu bir yayın akışı TV izleyicilerini bekliyor. Pazar günü hangi diziler var? sorusunun yanıtı ve kanal kanal yayın akışları aşağıda.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025
TRT 1 ekranlarında gün boyunca çeşitli programlar yer alıyor. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Teşkilat yeni bölümüyle ekrana geliyor.
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 – Benim Güzel Ailem
08:30 – Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 – Enine Boyuna (Canlı)
13:00 – Hayallerinin Peşinde
14:00 – Cennetin Çocukları
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Teşkilat (Yeni Bölüm)
00:15 – 3'te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025
Show TV, Pazar gününü eğlence ve komedi odaklı içeriklerle dolduruyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan Güldür Güldür Show izleyicilere keyifli anlar vadediyor.
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 – Bir Dağ Masalı
10:00 – Pazar Sürprizi
13:00 – Japon İşi
15:30 – Veliaht
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025
TV8 ekranlarında Pazar günü, yarışma programı severler için ideal bir içerik sunuluyor. MasterChef Türkiye, hem gündüz hem de akşam kuşağında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
14:15 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025
Kanal D ekranlarında Pazar akşamı uzun soluklu dizilerden Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
07:00 – Yabancı Damat
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 – Magazin D Pazar
13:00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:40 – Yumurcağın Tatlı Rüyaları
15:30 – Eşref Rüya
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
23:15 – Eşref Rüya
NOW YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025
Now kanalında film ağırlıklı bir yayın akışı dikkat çekiyor. Akşam kuşağında aksiyon ve komedi içeren Ölümlü Dünya 2 ekranlara geliyor.
08:30 – Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 – Halef: Köklerin Çağrısı
14:30 – Yasak Elma
16:30 – Kıskanmak
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Ölümlü Dünya 2
22:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
23:45 – Efsane Futbol
STAR TV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025
Star TV, Pazar gününü hem gündüz kuşağında magazin ve moda programlarıyla hem de akşam kuşağında drama türündeki içeriklerle değerlendiriyor.
07:00 – İstanbullu Gelin
09:00 – Aramızda Kalsın
11:00 – Tülin Şahin ile Moda
12:00 – Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 – Sahipsizler
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Çarpıntı
ATV YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL 2025
ATV, Pazar akşamı hem bilgi yarışması hem de dram içerikleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster?, akşam saatlerinde ekran başına toplayacak.
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 – Dizi TV
12:10 – Can Borcu
15:50 – Gözleri Karadeniz
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Aşk ve Gözyaşı
Dram, aksiyon, yarışma, komedi ve film türlerinde birçok içerik Pazar akşamınızı keyifli hale getirmek için hazır. İlginizi çeken yapımı seçip ekran başına geçebilirsiniz.