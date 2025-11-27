Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Soğuk havaların etkisini artırmaya başlamasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

81 İLİN 80'İNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son verilere göre, 30 Kasım Pazar günü Edirne hariç 80 ilde yağış bekleniyor. Böylece yurdun neredeyse tamamı yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kasım ayının son günlerine yaklaşılırken sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağı ve yağmur ile kar yağışlarının aynı anda görüleceği bildirildi.

PAZARTESİ 13 İLDE KAR YAĞIŞI

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazar günü ülke genelini saracak yağışlı hava, 1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Meteoroloji'nin haritasında kar yağışı beklenen 13 şehir şu şekilde açıklandı:

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan

Bayburt

"SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI OLABİLİR"

Meteoroloji uzmanları, mevcut atmosferik verilere göre bu kışın son 10 yılın en soğuk ve en yağışlı kışlarından biri olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, İstanbul şehir merkezini etkileyecek asıl güçlü ve kalıcı kar yağışı ise Şubat ayının ilk günlerinde, özellikle 5-6 Şubat tarihlerinde bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA ADIM ADIM ETKİSİNİ ARTIRACAK

Cuma ve cumartesi günlerinin özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde güneşli geçmesi beklenirken, pazar günü itibarıyla yağışlı hava tüm yurda yayılacak. Pazartesi sabahından itibaren birçok ilde yağmur yerini kara bırakacak.

Batı bölgelerinde ise perşembe gecesi başlayan sağanak yağışların dört gün boyunca aralıksız devam edeceği, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in tamamının bu süreçte yağış altında kalacağı duyuruldu.