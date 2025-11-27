Haberler

Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Edirne hariç tüm yurtta yağış beklendiğini açıkladı. Böylece yurdun neredeyse tamamı yağışlı havanın etkisi altına girecek. Uzmanlar bu kışın son 10 yılın en soğuk ve yağışlı kış mevsimlerinden biri olabileceğini belirtirken pazartesi günü 13 ilde kar yağışı bekleniyor.

  • 30 Kasım Pazar günü Edirne hariç 80 ilde yağış bekleniyor.
  • 1 Aralık Pazartesi günü Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta kar yağışı bekleniyor.
  • Meteoroloji uzmanları bu kışın son 10 yılın en soğuk ve en yağışlı kışlarından biri olabileceğini belirtiyor.

Soğuk havaların etkisini artırmaya başlamasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

81 İLİN 80'İNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son verilere göre, 30 Kasım Pazar günü Edirne hariç 80 ilde yağış bekleniyor. Böylece yurdun neredeyse tamamı yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kasım ayının son günlerine yaklaşılırken sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağı ve yağmur ile kar yağışlarının aynı anda görüleceği bildirildi.

Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

PAZARTESİ 13 İLDE KAR YAĞIŞI

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazar günü ülke genelini saracak yağışlı hava, 1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Meteoroloji'nin haritasında kar yağışı beklenen 13 şehir şu şekilde açıklandı:

  • Sivas
  • Gümüşhane
  • Erzincan
  • Bingöl
  • Erzurum
  • Muş
  • Bitlis
  • Hakkari
  • Van
  • Ağrı
  • Kars
  • Ardahan
  • Bayburt

"SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI OLABİLİR"

Meteoroloji uzmanları, mevcut atmosferik verilere göre bu kışın son 10 yılın en soğuk ve en yağışlı kışlarından biri olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, İstanbul şehir merkezini etkileyecek asıl güçlü ve kalıcı kar yağışı ise Şubat ayının ilk günlerinde, özellikle 5-6 Şubat tarihlerinde bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA ADIM ADIM ETKİSİNİ ARTIRACAK

Cuma ve cumartesi günlerinin özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde güneşli geçmesi beklenirken, pazar günü itibarıyla yağışlı hava tüm yurda yayılacak. Pazartesi sabahından itibaren birçok ilde yağmur yerini kara bırakacak.

Batı bölgelerinde ise perşembe gecesi başlayan sağanak yağışların dört gün boyunca aralıksız devam edeceği, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in tamamının bu süreçte yağış altında kalacağı duyuruldu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 341.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.