Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı

Mersin'de cuma namazı sonrasında yaşanan ilginç bir olay, cami önündeki yardım kutuları nedeniyle kısa süreli gerginliğe yol açtı.

PARALARI BAŞKA BİR YARDIM KUTUSUNA TAŞIMAK İSTEDİ

Olay, Mersin'de bir caminin önünde cuma namazının ardından yaşandı. İddialara göre, cami çıkışında bulunan yardım kutularından birindeki paraları alan bir kişi, bu paraları yakındaki SMA hastası bir çocuk için konulan başka bir yardım kutusuna atmak istedi.

ORTALIK KARIŞTI

Bu durum, yardım kutusunun sorumluları ile parayı aktarmak isteyen vatandaş arasında kısa süreli bir tartışmaya neden oldu.Yaşanan bu gerginlik ve tartışma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, parayı aktarmak isteyen kişi ile diğer yardım kutusunun görevlileri arasındaki sözlü atışmalar yer aldı. Gerginliğin, diğer vatandaşların araya girmesiyle kısa sürede sona erdiği öğrenildi.