Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı

Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı
Mersin'de cuma namazı sonrası bir kişi, cami önündeki yardım kutusunu alıp içindeki paraları SMA'lı bir çocuk için konulan yardım kutusuna atmak isteyince gerginlik yaşandı. O anlar kameralarca kaydedildi.

  • Mersin'de bir caminin önünde cuma namazı sonrasında, bir kişi yardım kutusundaki paraları SMA hastası bir çocuk için konulan başka bir yardım kutusuna aktarmak istedi.
  • Bu durum, yardım kutusu sorumluları ile kişi arasında kısa süreli bir tartışmaya yol açtı.
  • Tartışma anları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve gerginlik diğer vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Mersin'de cuma namazı sonrasında yaşanan ilginç bir olay, cami önündeki yardım kutuları nedeniyle kısa süreli gerginliğe yol açtı.

PARALARI BAŞKA BİR YARDIM KUTUSUNA TAŞIMAK İSTEDİ

Olay, Mersin'de bir caminin önünde cuma namazının ardından yaşandı. İddialara göre, cami çıkışında bulunan yardım kutularından birindeki paraları alan bir kişi, bu paraları yakındaki SMA hastası bir çocuk için konulan başka bir yardım kutusuna atmak istedi.

ORTALIK KARIŞTI

Bu durum, yardım kutusunun sorumluları ile parayı aktarmak isteyen vatandaş arasında kısa süreli bir tartışmaya neden oldu.Yaşanan bu gerginlik ve tartışma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, parayı aktarmak isteyen kişi ile diğer yardım kutusunun görevlileri arasındaki sözlü atışmalar yer aldı. Gerginliğin, diğer vatandaşların araya girmesiyle kısa sürede sona erdiği öğrenildi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdullah Oruç:

Tamam da caminin önünde de var sende de var cami kutusuna atan caminindir senin kutudan atan senindir

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Birsey desen kafir oluyorsun

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

camicilerin parayı paylaşamaması akmhpli yezitlerin tipik özelliğidir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
