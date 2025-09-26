Özlenen Özkan kimdir? Ömer Özkan'ın eşi Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türkiye'nin tıp alanında çığır açan isimlerinden Özlenen Özkan, gerçekleştirdiği öncü operasyonlar ve akademik kariyeriyle adından söz ettiriyor. Yüz, çift kol ve rahim nakli gibi Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan ameliyatların ekibinde yer alan Özkan, 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Peki, Özlenen Özkan kimdir? Ömer Özkan'ın eşi Özlenen Özkan kaç yaşında ve nerelidir? Özlenen Özkan'ın hayatı ve kariyeri hakkında tüm detaylar haberimizde...

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Türkiye tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan Özlenen Özkan, özellikle plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında gerçekleştirdiği öncü operasyonlarla dikkat çekiyor. 1978 yılında Antalya'da doğan Özlenen Özkan, akademik kariyerini Akdeniz Üniversitesi çatısı altında şekillendirdi. 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, uzmanlık eğitimini 2004 yılında aynı üniversitenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda başlattı ve 2008 yılında tamamladı.

2010 yılında doçent, 2018 yılında ise profesör unvanı alan Özlenen Özkan, Türkiye'nin ve dünyanın tıp tarihine geçen birçok başarılı ameliyatın ekibinde yer aldı. Özellikle yüz, kol ve rahim nakli operasyonlarında gösterdiği başarılar, onu Türkiye'nin öncü cerrahları arasına taşımıştır.

ÖMER ÖZKAN'IN EŞİ ÖZLENEN ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Özlenen Özkan 47 yaşındadır. Akademik ve mesleki kariyerini yıllar içinde istikrarlı bir şekilde yükselten Özlenen Özkan, genç yaşlarda başlayan cerrahi çalışmalarını, Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren bir düzeye taşımıştır.

ÖZLENEN ÖZKAN NERELİ?

Özlenen Özkan, Antalya doğumludur. Akdeniz Üniversitesi ile başlayan akademik yolculuğu, kendi memleketinde başlayan tıp kariyerini uluslararası düzeyde tanınan bir seviyeye taşımıştır. Antalya'nın tıp alanındaki yetişmiş insan kaynağına önemli katkılarda bulunmuş ve bölgede eğitim alanında öncü bir rol üstlenmiştir.

ÖZLENEN ÖZKAN NE İŞ YAPIYOR?

Özlenen Özkan, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzman bir akademisyen ve cerrahtır. Kariyeri boyunca Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan operasyonlarda yer almış, özellikle:

Türkiye'nin ilk çift kol naklini

Türkiye'nin ilk yüz naklini

Dünyada kadavradan gerçekleştirilen ilk rahim naklini

başarıyla gerçekleştirmiştir.

2010 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, uluslararası bilimsel toplantılarda Türkiye'yi temsil etmiştir. Özlenen Özkan, akademik kariyerinin yanı sıra COVID-19 aşı çalışmalarında gönüllü olarak bilimsel sürece destek vermiştir.

2024 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atanması, akademik kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

ÖZLENEN ÖZKAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Özlenen Özkan, 2007 yılında plastik cerrahi uzmanı olan eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile evlenmiştir. Çiftin iki kız çocuğu vardır:

Zeynep Lara Özkan (d. 2010)

Lidya Naz Özkan (d. 2013)

Aile hayatı ve mesleki kariyerini dengeli bir şekilde sürdüren Özlenen Özkan, hem akademik hem de cerrahi alandaki başarılarıyla Türkiye'nin önde gelen sağlık profesyonellerinden biri olarak tanınmaktadır.