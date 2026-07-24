Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar’da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışma sonucunun meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışma sonucunun meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çay ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.P. (55) idaresindeki hafif ticari araç ile C.B. (31) yönetimindeki plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı.
İKİ ÖLÜ DÖRT YARALI
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.P. ile yolcu M.P. (80) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan S.P. (79), B.Y.K. (25), A.G. (38) ve C.B. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan B.Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.