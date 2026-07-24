Haberler

Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışma sonucunun meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışma sonucunun meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.P. (55) idaresindeki hafif ticari araç ile C.B. (31) yönetimindeki plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. 

İKİ ÖLÜ DÖRT YARALI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.P. ile yolcu M.P. (80) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan S.P. (79), B.Y.K. (25), A.G. (38) ve C.B. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralılardan B.Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Okulda mide bulandıran olay! Öğretmene 2 yıl hapis cezası verildi

Okulda mide bulandıran olay! Mahkeme öğretmene acımadı
3 kilo altın, para dolu çanta, otobanda teslimat! İzmit Belediyesi dosyasında şok iddialar

CHP'li belediye için şok iddialar! 3 kilo altın, para dolu çanta...
Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor

Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki sıralama altüst oldu
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor