Haberler

Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler

Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşüp telef olunca cansız bedenine sarılarak ağlayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e vicdan sahibi hayırseverler sahip çıktı. Harekete geçen bir yardım derneği, zor durumdaki aileye 2 adet süt ineği ve 2 buzağı hediye etti.

Hakkari'de ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşüp telef olunca cansız bedenine sarılarak ağlayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e duyarlı hayırseverler sahip çıktı. Dernek yetkililerinin ulaştığı aileye 2 süt ineği ve 2 buzağı hediye edildi.

CANSIZ BEDENİNE SARILIP SAATLERCE AĞLAMIŞTI

Hakkari'de yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'in, ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğinin uçurumdan düşerek telef olması üzerine yaşadığı derin üzüntü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Telef olan ineğine sarılarak saatlerce gözyaşı döken yaşlı kadının görüntüleri, sosyal medyada ve basında geniş yer bularak binlerce vicdan sahibi insanın yüreğine dokunmuştu.

BİR YERİNE İKİ İNEK VE İKİ BUZAĞI HEDİYE EDİLDİ

Sessiz çığlığın ardından harekete geçen bir hayır derneği, Ayni Özbek ve ailesine ulaşarak incelemelerde bulundu. Ailenin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ve tek geçim kaynaklarını kaybettiklerini yerinde tespit eden dernek yetkilileri, büyük bir dayanışma örneğine imza attı. Aileye acılarını unutturacak müjdeli haber verilerek 2 adet süt ineği ve ineklere ait 2 adet buzağı teslim edildi.

HÜZÜN YERİNİ SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BIRAKTI

Yeni hayvanlarına kavuşan Ayni Teyze ve çocukları büyük bir mutluluk yaşadı. Telef olan ineğinin ardından günlerce yas tutan yaşlı kadının gözyaşları, uzatılan yardım eli sayesinde bu kez sevinçten aktı. Kaybettikleri umutları yeniden yeşeren aile, kendilerine destek olan dernek yetkililerine ve hayırseverlere dualarla teşekkür etti. Yaşanan bu anlamlı dayanışma, iyiliğin ve yardımlaşmanın toplumdaki en güçlü bağ olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Demir:

pardon dünkü troller nerdee

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı

Festivali kana buladılar! Yaralılar var
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Homeros'un destanlarındaki antik tekne Troya Müzesi'nde

Dünyanın konuştuğu destanın gemisi, o ilimizde yeniden hayat buldu
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var
Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ülke felaketi yaşıyor! Can damarını 24 saat geçmeden yine vurdular