CHP’de yaşanan ayrılık süreci, Türk siyasetinde önemli bir gelişme olarak gündemdeki yerini aldı. Özgür Özel liderliğinde kurulması planlanan yeni siyasi oluşum için kuruluş hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelirken, gözler İçişleri Bakanlığı’na yapılacak resmi başvuruya çevrildi. Peki, Özgür Özel yeni partiyi ne zaman kuracak? Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİYİ NE ZAMAN KURACAK?

Özgür Özel liderliğindeki yeni partinin kuruluş sürecinde kritik tarih olarak 24 Temmuz 2026 öne çıkıyor. Hazırlıkları tamamlanan kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

Kuruluş başvurusu öncesinde yeni oluşumda yer alacak milletvekillerinin gerekli evrak işlemlerini tamamladığı, CHP’den ayrılık sürecine ilişkin resmi adımların da atıldığı belirtiliyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında gerçekleştirilen basına kapalı toplantının ardından, yeni partinin kurucular kurulunda bulunacak milletvekilleri imza sürecini tamamladı. Edinilen bilgilere göre milletvekillerinin bir bölümü elektronik ortam üzerinden CHP’den istifa işlemlerini gerçekleştirirken, TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere ıslak imzalı dilekçeler de hazırlandı.

Yeni partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na verilmesinin ardından, Özgür Özel’in parti yönetimi ve teşkilatlanma sürecine ilişkin çalışmalara başlaması bekleniyor.

YENİ PARTİYE KATILAN VEKİL SAYISI 91

Yeni oluşuma katılması beklenen milletvekili sayısının 91’e ulaştığı ifade ediliyor. CHP’den ayrılarak yeni parti çatısı altında siyaset yapacak milletvekilleri, kuruluş sürecinin en önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

CHP grubunda yapılan toplantı sonrası kurucu kadroda yer alacak milletvekillerinin belgelerini tamamlamasıyla birlikte yeni partinin Meclis yapılanmasılığı görevinden ayrılışını videolu bir açıklamayla duyurması beklenirken, günlük programında yer alan ifadelerde de değişiklik yapıldığı da şekillenmeye başladı.

Meclis’teki sandalye dağılımına göre CHP’nin 135 olan milletvekili sayısının 91 milletvekilinin ayrılmasıyla 44’e düşmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte TBMM’deki siyasi tablo yeniden düzenlenecek.

Yeni oluşumun milletvekili sayısı bakımından Meclis’te önemli bir grup oluşturması ve ana muhalefet konumuna geçmesi öngörülüyor.

LOZAN'IN YIL DÖNÜMÜNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURU

Özgür Özel liderliğindeki yeni partinin kuruluş dilekçesinin Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na sunulması planlanıyor.

Kuruluş başvurusu öncesinde Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılışını videolu bir açıklamayla duyurması beklenirken, günlük programında yer alan ifadelerde de değişiklik yapıldığı belirtiliyor.

Özel’in programında daha önce kullanılan “CHP Lideri” ifadesinin yerine “Özgür Özel’in 24 Temmuz 2026 Ankara Programı” ifadesinin yer aldığı aktarılıyor.

Kuruluş sürecinin ardından Özgür Özel’in saat 14.00’te Anadolu Kulübü’nde milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni partinin yönetim organlarına ilişkin seçimleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu toplantıda genel başkanlık, Parti Meclisi (PM), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Meclis yönetimine ilişkin görev dağılımlarının belirlenmesi planlanıyor.

CHP ANA MUHALEFET KONUMUNU KAYBEDİYOR

Yeni partinin kurulması ve 91 milletvekilinin ayrılmasıyla birlikte TBMM’deki sandalye dengelerinde önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.

CHP’nin milletvekili sayısının 44’e gerilemesiyle birlikte, Meclis’teki ana muhalefet konumunun yeni oluşuma geçeceği ifade ediliyor.

Bu değişiklikle birlikte:

CHP, TBMM’deki ana muhalefet partisi konumunu kaybedecek.

Özgür Özel liderliğindeki yeni parti, milletvekili sayısı bakımından Meclis’in yeni ana muhalefet gücü olacak.

TBMM Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni yeniden düzenlenecek.

Meclis’teki siyasi grup sayısının 7’ye yükselmesi bekleniyor.

Yeni sandalye dağılımı, Meclis çalışmalarındaki temsil dengelerini ve siyasi partilerin grup faaliyetlerini doğrudan etkileyecek.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİNİN ADI NE?

Yeni partinin ismi, kuruluş sürecinin en fazla merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Parti adı konusunda çalışmalar devam ederken, ilk aşamada “Yeni Parti” isminin değerlendirildiği belirtiliyor.

Bunun yanında içinde “değişim” ve “özgürlük” kelimelerinin yer aldığı iki farklı isim seçeneğinin de alternatif olarak masada bulunduğu aktarılıyor.

Partinin kesin isminin kuruluş işlemleri sırasında netleşmesi beklenirken, isim tercihinin yeni siyasi oluşumun hedefleri ve kamuoyundaki konumlandırması açısından önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

Yeni partinin Ankara’da genel merkez binası için de hazırlıkların tamamlandığı ifade ediliyor. Genel merkez binasının siyasetin önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunduğu ve tadilat çalışmalarının 2-3 hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarılıyor.

YENİ PARTİNİN KURULUŞ SONRASI YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR

Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından yeni partinin ilk hedefleri arasında teşkilatlanma çalışmaları bulunuyor.

Hazırlanan yol haritasına göre, il örgütlerinin kısa sürede tamamlanması ve saha çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Özgür Özel’in kuruluş sürecinin ardından yurt gezilerine çıkacağı ve parti teşkilatlarının açılışlarına katılacağı belirtiliyor.

Yeni oluşumun Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarını hızlandırarak siyasi faaliyetlerine başlaması bekleniyor.