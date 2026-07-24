Özgür Özel'in Yeni Partisi'nin X Hesabı Açıklandı
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı duyuruldu. Özel'in daha önce kullandığı 'TBMM Özgür Özel' isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi hesabı haline getirildi.
(ANKARA) - Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin resmi X hesabı duyuruldu.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı da duyuruldu.
Özel'in daha önce kullandığı "TBMM Özgür Özel" isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak kullanılmaya başlandı.
Kaynak: ANKA