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Özgür Özel'in Yeni Partisi'nin X Hesabı Açıklandı

Özgür Özel'in Yeni Partisi'nin X Hesabı Açıklandı
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Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı duyuruldu. Özel'in daha önce kullandığı 'TBMM Özgür Özel' isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi hesabı haline getirildi.

(ANKARA) - Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'nin resmi X hesabı duyuruldu.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarının imzalanmasının ardından partinin resmi X hesabı da duyuruldu.

Özel'in daha önce kullandığı "TBMM Özgür Özel" isimli X hesabının adı değiştirilerek YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak kullanılmaya başlandı.

Kaynak: ANKA
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