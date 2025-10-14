CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı, iktidar eleştirilerinden demokrasi vurgusuna, uluslararası ilişkilerden Türkiye'nin iç siyasetine kadar geniş bir yelpazede tartışmalara sahne oldu. Peki, Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye ne dedi? Özgür Özel CHP Grup Toplantısı'nda ne dedi?haberimizde!

MADRİD VE BRÜKSEL PROGRAMLARININ TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ YANSIMALARI

Özgür Özel, konuşmasına Avrupa'daki temaslarını ve programlarını değerlendirerek başladı. Madrid ve Brüksel ziyaretlerinde CHP'nin hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Ancak, bu ilgi içinde AK Parti ve Erdoğan yönetiminin anlayışını sert bir dille eleştirdi:

"Sayın Erdoğan, geçmişte kendine helal olanı, bugün muhalefete haram sayıyor. Muhalefetin yapması gerekenler sınırlanıyor, her türlü haksızlık ve zulüm sessizlikle karşılanmak isteniyor. O dönem kapandı, artık bu anlayışı kabul etmiyoruz."

Özel, iktidarın muhalefetin sesini kısmaya yönelik çabalarına dikkat çekerek, demokrasiye ve özgürlüklere yönelik tehditlere karşı kararlı duruş sergileyeceklerini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL DEVLET BAHÇELİ'YE NE DEDİ?

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği sözlere yanıt verdiği bölümde, MHP liderinin yaklaşımını açıkça eleştirdi. Bahçeli'nin "Kol kırılsın yen içinde kalsın" ifadesine dikkat çeken Özel, bu yaklaşımın halkın yaşadığı zorlukları görmezden geldiğini vurguladı:

"Sayın Bahçeli, kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, saldırılan haysiyet bizimdir. Ama siz kolun kırılıp yen içinde kalmasını istiyorsunuz. Bu memlekette insanlar yoksul, adalet sakat ama sizin düzeniniz sürsün diye sessiz kalmamız bekleniyor."

Özel, Bahçeli'nin bu sözlerini kabul edilemez bulduğunu ve CHP olarak halkın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, partilerinin 6,5 milyon oy aldığı halde terörist olarak gösterilmeye çalışılmasına da tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL CHP GRUP TOPLANTISI'NDA NE DEDİ?

Özgür Özel, konuşmasında demokrasi ve milli iradeye yapılan müdahalelere özellikle dikkat çekti. Seçimlerin kazanılması durumunda milli iradenin korunması gerektiğini, ancak kaybedildiğinde bu iradenin "kirli irade" olarak görülmesine tepki gösterdi:

"Seçim kazanınca milli irade, bir kere kaybedince kirli irade oluyor. Yıllarca mazbatayla fotoğraf verirken seçim kaybedildiğinde aynı kişi başka tarafa konuyor. Bu çifte standarda artık son vermek zorundayız."

Özel, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iktidarın demokrasiye karşı tutumunu da sert bir dille eleştirdi ve demokrasiye olan bağlılıklarını yeniden vurguladı.

Özgür Özel, konuşmasında Türkiye'deki başörtüsü sorunu gibi temel hak ve özgürlük meselelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreçlerine taşınmasının önemine değindi. Türkiye'de yaşanan hak ihlallerine karşı uluslararası platformlarda mücadele edilmesinin meşru ve gerekli olduğunu belirtti:

"Üniversitelerde başörtüsü sorunu yaşanırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmak, hak aramak suç değil, haktır. Bu mücadeleyi sürdürmek, demokrasi için şarttır."

Özel, ayrıca AK Parti'ye açılan kapatma davası ve dünya başkentlerinde yürütülen hak arama süreçlerine değinerek, muhalefetin uluslararası arenada da etkin rol oynadığını belirtti.