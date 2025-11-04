Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti cephesinden sert tepkiler geldi.

ÇELİK: SÖYLEDİKLERİ SİYASİ CEHALETİN EN AÇIK ÖRNEKLERİNİ OLUŞTURUYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMALARINDA MANTIK ADINA BİR ŞEY KALMADI"

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece 'kes, kopyala, yapıştır' tarzıyla yapılan konuşmalar. Sn Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

ALA: İÇİ BOŞ HEZEYANLARI KINIYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı sorumsuz, seviyesiz ve sloganik açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum." açıklamasında bulundu.

"AZİZ MİLLETİMİZ NEZDİNDE DEĞERSİZ KALMAYA MAHKUMDUR"

Ala'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı sorumsuz, seviyesiz ve sloganik açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek, refahını artırmak ve milletimizin birliğini, dirliğini güçlendirmek için gece gündüz çalışan bir devlet adamıdır.

Onun liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve küresel düzeyde de etkin bir konuma ulaşmış, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunan, barış ve istikrarın teminatı bir ülke haline gelmiştir. Günübirlik polemiklere sığınarak Türkiye'nin yükselişini gölgelemeye çalışan söylemler, Aziz Milletimiz nezdinde değersiz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin kararlı yürüyüşü, güçlü liderliği ve milletinin sarsılmaz desteğiyle devam edecektir."