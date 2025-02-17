Özcan Deniz olayı nedir? Özcan Deniz ne paylaştı?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz,ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde abisi Ercan Deniz'in canlı yayın açıklamalarıyla yoğun ilgi gören Özcan Deniz, bu kez annesiyle yaşadığı durumu sosyal medyaya taşıdı. Annesi Kadriye Deniz'in hakkında çıkardığı karara sosyal medyadan tepki gösteren Özcan Deniz, paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı. Peki, Özcan Deniz olayı nedir? Özcan Deniz'in annesi neden uzaklaştırma kararı aldırdı? Özcan Deniz sosyal medyada ne paylaştı? İşte, tüm detaylar…

Özcan Deniz eşi ve çocuğu

ÖZCAN DENİZ OLAYI NEDİR, ÖZCAN DENİZ NE PAYLAŞTI?

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar tarafından kendisine sözlü tehditler savrulduğunu ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Kadriye Deniz'in talebi üzerine, oğlu Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, aile içinde uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Daha önce abisi Ercan Deniz'in yaptığı açıklamalar, Özcan Deniz'in ailesiyle arasındaki sorunları gözler önüne sermişti. Ancak uzaklaştırma kararıyla birlikte, olaylar çok daha büyük bir krize dönüştü.

Özcan Deniz ve annesi

Yaşanan gelişmelerin ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabında Enfal Suresi'nin 30. ayetini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır."

Bu paylaşım, olayın derinleşmesine neden olurken, takipçileri ve kamuoyu tarafından ailesine mi yoksa başka bir kişiye mi yönelik olduğu konusunda çeşitli yorumlara yol açtı.

Özcan Deniz ve ailesi