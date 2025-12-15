Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Henüz 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, yaklaşık 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. 1995 yılında kaybolan küçük Emine ile ilgili ortaya atılan yeni iddialar, özellikle programda gündeme gelen "tespih makinesi" ifadesiyle büyük yankı uyandırdı.

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenmek amacıyla programa başvurdu. Aile, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini isterken, dosyada yer alan çelişkiler ve yeni tanık ifadeleri olayın yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Ailenin anlatımına göre, Raziye Tanrıkulu biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydı ve Emine ile birlikte Yılmaz'ın evine taşındı. Küçük kızın kayboluşunun da bu sürecin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Aile üyeleri, küçük kızın ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerin o dönemde de Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını ancak herhangi bir somut sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.

"ÇOCUK AĞLAMAYA BAŞLADI"

Dosyada en dikkat çeken iddialar, yıllar sonra ortaya çıkan ifadelerle gündeme geldi. Müge Anlı, Yılmaz'ın çocuklarının ifadelerini şöyle aktardı:

"4 yaşındaki Emine'yi de babam öldürdü. Çünkü onu da istismar etmişti. Çocuk ağlamaya başladı. İstismar ettikten sonra da çocuğu öldürdü. Anne gece geç saatte geldi. Çocuğunu görmek istedi, siz de 'Zaten çok zor uyuttum, içeri girme' demişsiniz. Çocuğu odaya kilitlemişsiniz. Anne çocuğu görmedi. Babam onu tespih makinesinde küçük parçalara ayırdıktan sonra çöpe attık, diyorlar."

"BABAM EMİNE'Yİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI"

Müge Anlı, Yılmaz'ın çocukların ifadelerini aktardıktan sonra ona dönerek, "Daha ne anlatsınlar? Kızlarınızın iddiası böyle; üç kızın iddiası. Siz ne yaptınız bu çocuğa?" dedi.

İlerleyen dakikalarda programa Yılmaz'ın kızı telefonla bağlandı. Konu ile ilgili konuşan kızı, şu iddialarda bulundu:

"Benim ifadelerimin hepsi var. Zor konuşuyorum ben. Bu adam evin içinde kadın satıyor. Ben bunların hepsine şahit oldum. Benim gözümün önünde Emine'ye ne olduğunu gördüm. O zamanlar 6-7 yaşındaydım. Şu an 37 yaşındayım. Babam Emine'yi öldürdü. Parçalara böldü. Gözümle gördüm ben. Emine'yi döverek öldürdü. Benim küçük kardeşimle Raziye Hanım'ı bir yere yolladı. Ben o çocukla aynı odada yattım. Sabaha karşı çocuğu benim yanımdan aldı. Ben de uyuyor numarası yaptım. Bizim odada tespih yaptığı için talaş odası vardı. Çocuğu parçalara böldü. Bıçakları tuvaletin deliğine attı. Benim onu izlediğimi görünce beni yayına çağırdı. 'Sen zaten her şeyi gördün' dedi bana. 'Ben gideceğim geldiğimde bundan bir parça eksik olsun aynısını sana yapacağım' dedi. Kimliğini falan alıp hızlıca gitti. Emine'nin parçalarını talaşın içine attı. Talaş kanı emer. Onun içinden parçaları tek tek ben topladım. Bize gelip işkence yapacak diye korktum. Parçaları ben valize koydum. Yanımda kardeşim de vardı. Valizi çöp konteynırına taşıdık."