Ötanazi, bir kişinin yaşamını sonlandırmayı bilinçli olarak ve genellikle acı çektiği ya da hastalıklarının ilerlemesi nedeniyle yaşam kalitesinin ciddi şekilde düştüğü durumlarda tercih ettiği bir tıbbi uygulamadır. Ötenazi nedir, nasıl uygulanır? Ötenazi hangi ülkelerde yasal? İşte ayrıntılar...

ÖTENAZİ NEDİR?

Ötanazi, kişinin veya hayvanın yaşamının dayanılmaz bir hal aldığı durumlarda, acısız bir şekilde yaşamını sonlandırmayı amaçlayan bir tıbbi uygulamadır. Bu, yüksek dozda ilaç verilerek, ölümcül bir enjeksiyon uygulanarak veya yaşam destek ünitesinden ayrılarak gerçekleştirilebilir. Ötanazi, çeşitli formlarda olabilir; örneğin, pasif ötanazi, tedavi edilebilecek ama tedavi edilmeyen bir hastalığın doğal seyrine bırakılarak kişinin ölümüne izin verilmesini içerir. Ötanazi uygulamaları, farklı türlerdeki yöntemler için belirlenen yasal düzenlemelere tabidir.

AKTİF VE PASİF ÖTENAZİ NE DEMEK?

Ötanazi uygulamaları temelde aktif ve pasif ötanazi şeklinde gerçekleştirilir.

Aktif ötanazide, doğrudan bir uygulama yapılır ve hastaya öldürücü madde direkt olarak verilir. Bu, kurtarıcı tedavi seçeneklerinin artık işe yaramadığı veya uygulanamadığı durumlarda kullanılır.

Pasif ötanazide ise, dolaylı bir yaklaşım vardır ve hastayı hayatta tutan makineler kapatılır veya geçici veya kısmi tedavi yöntemlerinden vazgeçilir. Bu durumda, hastaya ağrının giderilmesi dışında herhangi bir tedavi uygulanmaz ve yaşam desteği kesilir.

Pasif ötanazi birçok ülkede farklı koşullar altında yasal olabilirken, aktif ötanazi çoğu ülkede yasaktır. Örneğin, hekim destekli intihar genellikle yasa dışıdır, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermont eyaletlerinde yasaldır.

TÜRKİYE'DE ÖTENAZİ YASAL MI?

Türkiye'de ise aktif ötanazi yasal değildir. Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı maddesine göre, hastaya ötanazi uygulayan kişi (hekim), tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Bazı ülkelerde ise ötanazi yasal olmasa da, ötanazi uygulayan kişi cezalandırılmaz.

ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL?

Dünyada ötanazinin yasal olduğu ülkeler arasında Belçika, Hollanda ve Lüksemburg bulunmaktadır. Hollanda, ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülkedir ve bu ülkede 12 yaşından büyük çocuklar için bile uygulanabilmektedir. Son olarak İspanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından ötanazinin yasallaştığı 8. ülke olmuştur. Bu ülkelerde ötanazi uygulaması belirli şartlar ve prosedürlere tabi olarak gerçekleştirilir.