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Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi
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2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen oyuncu Ebru Şahin, ekranlardan uzak yaşamını sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahin,bu kez İzlanda tatilinden verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

  • Oyuncu Ebru Şahin, arkadaşlarıyla çıktığı İzlanda tatilinden fotoğraflar paylaştı.
  • Şahin, tatil paylaşımlarında yüzüne maske yaptığı bir kareye 'Yerle gök arasında bir yerde' notunu düştü.
  • Ebru Şahin, İzlanda tatilinde yeni hobisi olan boyama yaparken çekildiği anları da paylaştı.

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, önce Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme’de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ebru Şahin, bu kez arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İzlanda tatilinden fotoğraflar paylaştı.

“YERLE GÖK ARASINDA BİR YERDE”

Tatilden farklı anlarını takipçileriyle paylaşan Şahin, yüzüne maske yaptığı bir karesine de yer verdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına “Yerle gök arasında bir yerde” notunu düştü.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Şahin’in İzlanda kareleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.

YENİ HOBİSİYLE DE DİKKAT ÇEKTİ

Ebru Şahin, tatil paylaşımlarının yanı sıra yeni hobisiyle de adından söz ettirdi. Renkli bir çalışma yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun boyama yaparken keyifli olduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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