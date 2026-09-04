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Bulaşık Makinesinde Saklanan Hükümlü Yakalandı

Bulaşık Makinesinde Saklanan Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bulaşık makinesinin içerisine saklanmış halde yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bulaşık makinesinin içerisine saklanmış halde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahsın İzmit ilçesinde bir hanede bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.S., saklandığı evde bulaşık makinesinin içerisine gizlenmiş vaziyette yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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