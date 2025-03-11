Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Oruca en geç ne zaman niyet edilir? (DİYANET AÇIKLAMASI)

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, niyetin oruç üzerindeki etkisini ve İslam'daki yerini merak ediyor. Özellikle oruca ne zaman ve nasıl niyet edilmesi gerektiği konusunda birçok kişi "Oruca en geç ne zaman niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, oruca niyet etmenin hükmü nedir? Oruca niyet etmek için belirli bir vakit var mı, en geç hangi saate kadar niyet edilmelidir? İşte, oruca niyet etme süreci ve İslam'daki yeri ile ilgili detaylı bilgiler…

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç tutmak isteyen Müslümanlar için niyet etmek, orucun geçerli olması açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, kalben niyet etmek yeterli olup, dil ile ifade edilmesi ise mendup (tavsiye edilen) bir uygulamadır. Ramazan ayında sahura kalkılması da niyet yerine geçer ve orucun doğru şekilde başlamasını sağlar.

Oruca ne zaman niyet edilir

Oruç için niyet, sözlü veya kalben yapılabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), niyetin amellerin temelini oluşturduğunu belirtmiş ve her ibadetin niyetle şekillendiğini vurgulamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre;

Kalben Niyet: Kişinin içinden "Oruç tutmaya niyet ettim" diye düşünmesi yeterlidir.

Kişinin içinden "Oruç tutmaya niyet ettim" diye düşünmesi yeterlidir. Sözlü Niyet: Dil ile söylemek mendup (tavsiye edilen) bir uygulamadır.

Niyetin sözlü olarak örnekleri ise şu şekildedir:

Ramazan Orucu İçin: "Niyet ettim yarınki Ramazan orucunu tutmaya."

"Niyet ettim yarınki Ramazan orucunu tutmaya." Kaza Orucu İçin: "Niyet ettim üzerime borç olan kaza orucunu tutmaya."

"Niyet ettim üzerime borç olan kaza orucunu tutmaya." Nafile Orucu İçin: "Niyet ettim Allah rızası için nafile orucu tutmaya."

Oruca nasıl niyet edilir

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan, nafile ve vakti belirlenmiş adak oruçları için niyet, güneşin batmasıyla birlikte başlayıp, ertesi gün kuşluk vaktine kadar devam edebilir. Ancak, bu sürede yemek yenilmemiş ve orucu bozacak bir davranışta bulunulmamış olması gerekir. Kaza, kefaret ve vakti belirtilmemiş adak oruçları için niyet, en geç imsak vaktine kadar edilmelidir.

Oruca en geç ne zaman niyet edilir

ORUCA ÖĞLENE KADAR NİYET EDİLEBİLİR Mİ? ORUCA EN GEÇ NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre oruç tutmak isteyen kişiler, sabah imsak vaktine kadar niyet etmeyi unutsalar bile, öğleye kadar niyet edebilirler (Hanefi mezhebine göre). Ancak, imsak vaktinden sonra yeme içme olmamalıdır.

Oruca niyet etmek şart mı

ORUCA NİYET ETMEK ŞART MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, oruç için niyet etmek şarttır. Ancak niyetin sözlü olarak ifade edilmesi zorunlu değil, kalpten geçirmek yeterlidir. Hanefi mezhebine göre Ramazan orucu için gece niyet edilmemişse, gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şafii mezhebinde ise Ramazan ve kaza oruçları için imsak vaktinden önce niyet edilmesi gerekir.