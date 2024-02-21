Vizyona girdiği tarihten beri büyük ses getiren Organize İşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. 2005 yılında çekilen film günümüzde hala severek izleniyor. Organize İşler nerede çekildi izleyenler tarafından merak ediliyor. Organize İşler konusu ve oyuncuları kim gündeme geliyor. Organize İşler nerede çekildi? Organize İşler oyunları kim, konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekanda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekanlar Saklıköy Country Club'ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır.

ORGANİZE İŞLER FİLM KONUSU

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmi.

ORGANİZE İŞLER OYUNCU KADROSU